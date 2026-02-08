Κοκλώνης για Καινούργιου: «Είχα πει να μην πω τίποτα, αλλά εδώ που ήρθα θα μιλήσω»

0

«Ότι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας, θα το λύσουμε κάποια στιγμή οι δυο μας»

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» ήταν σήμερα ο Νίκος Κοκλώνης, για μια εφ όλης της ύλης συζήτηση με τη Σίσσυ Χρηστίδου και τους συνεργάτες της.

Ο παραγωγός και παρουσιαστής του «J2US» απάντησε, μεταξύ άλλων, και για την Κατερίνα Καινούργιου.

«Είχα πει να μην πω τίποτα, αλλά θα πω σε σένα! Εδώ που ήρθα… Άντε, ας μιλήσω… Για μένα, η Κατερίνα Καινούργιου ήταν και είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνο της επαγγελματικής μου πορείας στην τηλεόραση, αλλά ήταν ένα κεφάλαιο μεγάλο, προσωπικό!

Για μένα ήταν φίλη μου, αδελφή μου… Οπότε, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιτέλους τα κατάφερε και θα κάνει αυτό το παιδάκι και είναι ευτυχισμένη και θέλω να είναι 100 χιλιάδες φορές πιο ευτυχισμένη.

Ζω από μακριά, αλλά χαίρομαι γιατί θεωρώ πως ότι κι αν έχει συμβεί μεταξύ μας, το οποίο θα το λύσουμε κάποια στιγμή οι δυο μας, είναι τόσο μεγάλο και τόσο σημαντικό ότι αυτή τη στιγμή περιμένει το παιδάκι της.

Σε άλλες συνθήκες, θα ήμουν εκεί, στο μαιευτήριο, αλλά ζω από μακριά την εγκυμοσύνη της και είμαι χαρούμενος. Είμαι ευτυχισμένος που είναι ευτυχισμένη», είπε ο Νίκος Κοκλώνης.