Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου – «Ένα μικρό θαύμα είναι καθ’ οδόν»

Η τρυφερή ανάρτηση της στο Instagram

Την πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής της θέλησε να μοιραστεί η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από τα social media με τους διαδικτυακούς της φίλους το βράδυ της Κυριακής.

Λίγες ώρες πριν επανέλθει στη «Super Κατερίνα» και στην πρωινή ζώνη του Alpha, λοιπόν, η λαμπερή παρουσιάστρια ανακοίνωσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram πως διανύει τους πρώτους μήνες της πρώτης της εγκυμοσύνης.

Δείτε την τρυφερή ανάρτηση όπου κρατάει την φουσκωμένη της κοιλίτσα πλάι στον σύντροφο της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και με φόντο τον χριστουγεννιάτικο στολισμό στο σπίτι τους:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

«Ένα μικρό θαύμα είναι καθ’ οδόν… Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία».

«Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια και κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου» καταλήγει η Κατερίνα Καινούργιου σ’ αυτή τη διαδικτυακή ανακοίνωση της πρώτης της εγκυμοσύνης στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.