Σοκ στο Μενίδι: 14χρονη έγκυος απέβαλε, αφού την χτύπησε η μητέρα της – Πήγε στο ΑΤ με το νεκρό έμβρυο σε σακούλα

Φρίκη προκαλούν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης

Οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες στο Μενίδι όπου μια 14χρονη Ρομά εμφανίστηκε στο τοπικό γραφείο ενδοοικογενειακής βίας, έχοντας στα χέρια της μια εφημερίδα, όπου μέσα είχε τυλιγμένο ένα έμβρυο, το οποίο είχε αποβάλει νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ανήλικη κατήγγειλε στους αστυνομικούς ότι υπέστη αποβολή μετά από σωματική επίθεση που δέχθηκε από την 35χρονη μητέρα της.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, η 35χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για βαριά σωματική βλάβη.

Η 14χρονη με καταγωγή από την Αλβανία, με εισαγγελική εντολή βρίσκεται σε καθεστώς προστατευτικής φύλαξης στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού».

Η μικρή είχε φύγει με τον επίσης Ρομά σύντροφό της, είχε μείνει έγκυος και, όταν η μητέρα της έμαθε τι συνέβη, τη χτύπησε τόσο άσχημα, με αποτέλεσμα η ανήλικη να αποβάλει.

Η μητέρα άρπαξε τη 14χρονη από τα μαλλιά

Όλα συνέβησαν γύρω στη 1 το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν η μητέρα της πήγε στο σπίτι όπου διαμένει με τον σύντροφό της στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου και επιχείρησε να την πάρει μαζί της. Η 14χρονη αρνήθηκε και τότε, σύμφωνα με την καταγγελία στην ΕΛ.ΑΣ., άρχισε ο ξυλοδαρμός της: αρχικά η μητέρα της φαίνεται να την άρπαξε από τα μαλλιά, να την πέταξε κάτω στο έδαφος και να τη χτύπησε, ενώ στη συνέχεια τη γρονθοκόπησε στην κοιλιά με αποτέλεσμα την αποβολή της.

Η ανήλικη πήρε το νεκρό έμβρυο στα χέρια της, το έβαλε σε ένα κομμάτι εφημερίδας και μέσα σε μία σακούλα, ενώ κάλεσε και το «100», όπου όλοι μαζί πήγαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αχαρνών στο Μενίδι και το παρέδωσε στον αξιωματικό υπηρεσίας.