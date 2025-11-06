Ενθαρρυντικές ενδείξεις για την Μέλπω Ζαρόκωστα: «Ανακτά την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα και χαμογελάει»

0

Τι λέει ο γιος της ηθοποιού για την κατάστασή της

Η Μέλπω Ζαρόκωστα είναι καλύτερα στην υγεία της και επέστρεψε στο Γηροκομείο Αθηνών, σύμφωνα με όσα είπε ο γιος της στην εκπομπή «Buongiorno» και στον δημοσιογράφο Χρήστο Λυσσέα.

«Μετά από την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα, κυρίως στη χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Κουρασμένη είναι βέβαια η γυναίκα απ’ όλα αυτά σ’ αυτή την ηλικία, από τις νοσηλείες και από τις επεμβάσεις. Όμως, σιτίζεται πλέον κανονικά», είπε ο γιος υης ηθοποιού, Αλέξανδρος Παγουλάτος και συνέχισε:

«Επέστρεψε στο γηροκομείο. Εντάξει, είναι πλέον σε μια μεγάλη ηλικία, έχει κάποιες αγκυλώσεις και δεν κινείται εύκολα, θέλει τη φροντίδα της. Ανακτά λίγο περισσότερο την επικοινωνία, αναγνωρίζει τα οικεία πρόσωπα, χαμογελάει αλλά τις περισσότερες ώρες.

Γενικά δεν υποφέρει. Έχει φθορά και στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας και έχει φθορά σε όλα τα όργανα».