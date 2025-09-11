Εσπευσμένα σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας μεταφέρθηκε η Μέλπω Ζαρόκωστα

0

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν» είπε ο γιος της

Τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής της βιώνει μία από τις τελευταίες μεγάλες ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Η πολυτάλαντη ηθοποιός, μεταφράστρια, συγγραφέας του θεάτρου και του κινηματογράφου πριν από λίγες ημέρες μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το Γηροκομείο Αθηνών, όπου διαμένει τα τελευταία χρόνια, σε δημόσιο νοσοκομείο από τον γιο της Αλέξανδρο Παγουλάτο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Espresso», τα συσσωρευμένα προβλήματα υγείας των τελευταίων ετών για τη σπουδαία ηθοποιό είναι αρκετά και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να αναγνωριστεί το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει, αν και, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκε να μεταφερθεί σε αρκετά δημόσια νοσοκομεία μέχρι σήμερα για να διαγνωστεί και η συγκεκριμένη πάθηση η οποία την ταλανίζει.

«Η μητέρα μου είναι αρκετά μεγάλη και προσπαθούμε με νηφαλιότητα και ηρεμία να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα υγείας που προέκυψαν. Ευελπιστούμε πως θα μπορέσουμε να τα επιλύσουμε και να την έχουμε ξανά δίπλα μας», είπε ο γιος της Αλέξανδρος.

Η Μέλπω Ζαρόκωστα στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει με μεγάλη γενναιότητα τον καρκίνο.

«Η μαμά μάς αναγνωρίζει κανονικά μέχρι στιγμής και μάλιστα προχθές έκανε πλάκα με μια νοσηλεύτρια. Η πηγαία αισιοδοξία της την κρατάει στη ζωή» ανέφερε ο μονάκριβος γιος της.

Για την κατάσταση της υγείας της μεγάλης ηθοποιού και μεταφράστριας ενημερώθηκε και η πρόεδρος από το Σπίτι του Ηθοποιού Αννα Φόνσου.