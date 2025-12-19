Γιώργος Καπουτζίδης: Η τηλεόραση είναι τοξική

0

«Μην τσουβαλιάζεις, έχεις κάνει το Παρά Πέντε, είσαι στο Voice», του είπε η Φαίη Σκορδά

Τοξική θεωρεί την τηλεόραση ο Γιώργος Καπουτζίδης, όπως στην εκπομπή «Buongiorno», όπου βρέθηκε καλεσμένος.

«Δεν θα ήθελα να εμπλακώ με την πολιτική, είναι ένα τοξικό περιβάλλον. Επέζησα από ένα τοξικό περιβάλλον, την τηλεόραση και τυχερός ήμουν… Αν πάω και στο δεύτερο, θα αρρωστήσω», είπε αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Φαίη Σκορδά: Είναι τοξική η τηλεόραση, πιστεύεις;

Γ.Κ.: Ε, δεν είναι;

Φ.ΣΚ.: Συγγνώμη, έχεις κάνει το Παρά Πέντε πάρα πολλά χρόνια, τώρα μια καινούργια σημαντική συνεργασία που μαζεύτηκε κόσμος από τα παλιά. Δηλαδή, τι τοξική; Τα βάζεις όλα στο ίδιο τσουβάλι; Είσαι στο Voice…

Γ.Κ.: Όχι, δεν τα βάζω στο ίδιο τσουβάλι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο περιβάλλον, έτσι δεν είναι; Ας μην το πω τοξικό, γιατί το τοξικό το παραχρησιμοποιούμε.