Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχασε την αδερφή του, Άντα Ζάιντλερ – «Ήταν η ηρωίδα μου, δεν έχω γνωρίσει άνθρωπο τόσο γενναίο»

Την τελευταία της πνοή άφησε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου σε ηλικία 65 ετών, η Αντέλια («Άντα») Ζάιντλερ, αδερφή του διάσημου ηθοποιού Τζορτζ Κλούνεϊ.

Το περιοδικό PEOPLE επιβεβαίωσε ότι η μεγαλύτερη αδερφή του ηθοποιού πέθανε από καρκίνο.

«Η αδερφή μου, η Άντα, ήταν η ηρωίδα μου», δήλωσε ο Κλούνεϊ στο PEOPLE σε αποκλειστική δήλωση. «Αντιμετώπισε τον καρκίνο με θάρρος και χιούμορ. Δεν έχω γνωρίσει ποτέ άνθρωπο τόσο γενναίο. Στην Αμάλ και σε εμένα θα λείψει τρομερά».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Άντα -με καταγωγή από την Ογκούστα του Κεντάκι- πέθανε «ήρεμα, περιτριγυρισμένη από τους ανθρώπους που αγαπούσε» στο νοσοκομείο St. Elizabeth Healthcare στο Έτζγουντ του Κεντάκι.

Η Άντα, που πήρε το όνομά της από την προγιαγιά της, γεννήθηκε στο Λος Άντζελες στις 2 Μαΐου 1960. Ήταν κόρη του δημοσιογράφου και τηλεοπτικού παρουσιαστή Νικ Κλούνεϊ και της συγγραφέως Νίνα Μπρους Γουόρεν.

Ως ταλαντούχα καλλιτέχνιδα, δίδαξε εικαστικά σε μαθητές δημοτικού στο Augusta Independent School για αρκετά χρόνια. Στο λύκειο, οι ακαδημαϊκές της επιδόσεις της χάρισαν διάκριση ως National Merit Scholar. Η αγάπη της για το διάβασμα τη συνέδεσε με άλλους αναγνώστες μέσω μιας τοπικής λέσχης βιβλίου. Ήταν επίσης μέλος της Augusta Art Guild και είχε διατελέσει τελετάρχης στην ετήσια χριστουγεννιάτικη παρέλαση «White Christmas» της Ογκούστα.

Στη συνέχεια φοίτησε σε πανεπιστήμια στο Λούισβιλ και στο Βόρειο Κεντάκι, ενώ εργάστηκε ως λογίστρια.

Στις 14 Μαρτίου 1987 παντρεύτηκε τον Νόρμαν Ζάιντλερ, απόστρατο λοχαγό του αμερικανικού στρατού, στην Ογκούστα. Στην τελετή παρευρέθηκε σύσσωμη η οικογένεια, αλλά και μεγάλο μέρος της μικρής τοπικής κοινότητας, σύμφωνα με το Kentucky Photo Archive.

Κατά τη διάρκεια του γάμου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ διάβασε αποσπάσματα από την Αγία Γραφή, ενώ η θεία των αδερφών, η θρυλική Ρόζμαρι Κλούνεϊ, τραγούδησε ένα ρομαντικό κομμάτι για το ζευγάρι. «Ολόκληρη η πόλη βοήθησε στον γάμο. Δεν θα τα είχαμε καταφέρει χωρίς αυτούς», είχε δηλώσει παλαιότερα η μητέρα τους, Νίνα.

Παρότι η Άντα κρατούσε χαμηλό προφίλ και σπάνια εμφανιζόταν δημοσίως, είχε παραστεί στον γάμο του αδερφού της με την Αμάλ Κλούνεϊ στη Βενετία, στις 27 Σεπτεμβρίου 2014.

Ο σύζυγός της είχε φύγει από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου 2004, έπειτα από καρδιακή προσβολή.

«Πέρα από τους γονείς της, αφήνει πίσω της τα αγαπημένα της παιδιά, τον Νικ Ζάιντλερ και την Άλισον Ζάιντλερ Χερόλαγκα και τον σύζυγό της Κένι, τον αδελφό της Τζορτζ Κλούνεϊ και τη σύζυγό του Αμάλ, καθώς και πολλούς θείους, θείες και ξαδέλφια», καταλήγει το νεκρολόγιο.

Η κηδεία της Άντα θα τελεστεί τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ενώ αντί στεφάνων προτείνεται η ενίσχυση της Βιβλιοθήκης Knoedler Memorial στην Ογκούστα.