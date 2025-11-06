Δημήτρης Σταρόβας: Δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή – Σωματικά είμαι καλά, αλλά η φωνή κουράζεται

0

Με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα του Δημήτρη Σταρόβα στην παράσταση «Εκείνος και εκείνος» στο θέατρο Αργώ, αναφέρθηκε τόσο στη διαδικασία αποκατάστασης της φωνής του μετά την σοβαρή περιπέτεια υγείας του.

«Επειδή δεν μπορώ να αποδώσω όπως θέλω στη σκηνή σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου, είμαι σε μια μόνιμη εγρήγορση. Όχι ότι δεν απολαμβάνω την παράσταση, αλλά έχω το νου μου. Θα σας πω αφού αποκαταστήσω την ομιλία», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας στην κάμερα του «Breakfast@Star» και συνέχισε:

«Εννοείται πως είναι κάτι που βοηθάει το θέατρο. Και η καλοκαιρινή περιοδεία με βοήθησε πάρα πολύ. Δυστυχώς όμως βγαίνει, ενώ σωματικά είμαι καλά, η φωνή κουράζεται αλλά δεν πειράζει».

Όσον αφορά την συμμετοχή της Ελλάδας στην Eurovision, επισήμανε: «Καλές είναι οι πολλές συμμετοχές για τον ελληνικό τελικό στην Eurovision, να έχουμε να διαλέξουμε. Γιατί υπήρχαν και κάποιες χρονιές ήταν έτοιμα, 4 – 5 τραγούδια από την ίδια τραγουδίστρια κιόλας».