Θεοφανία Παπαθωμά: Η δημοσιότητα είναι κατάρα, ένα αναγκαίο κακό

Για τα επαγγελματικά της, το πτυχίο της Νομικής, αλλά και τη δημοσιότητα μίλησε η Θεοφανία Παπαθωμά σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@star» και τον Πάνο Παπαδόπουλο.

«Γράφω κωμωδία, τηλεοπτικά συζητάω κάτι για του χρόνου, θα δούμε… Έχω γράψει ήδη κάποιο σενάριο για κωμωδία σε κανάλι και το προωθώ. Έχω κάνει κάποιες επαφές, θα κάνω κι άλλες», είπε αρχικά η Θεοφανία Παπαθωμά.

Για το πτυχίο της στη Νομική, η Θεοφανία Παπαθωμά είπε: «Όταν πήγα να ορκιστώ στο δικαστήριο με αναγνώρισαν όλοι. Δεν μπορώ να παρευρεθώ σε καμία δίκη και να πω πως είμαι δικηγόρος».

Κλείνοντας, η Θεοφανία Παπαθωμά ανέφερε: «Θεωρώ τη δημοσιότητα κατάρα. Όποιος μου λέει “θέλω να γίνω διάσημος”, του λέω να μη γίνει, δεν είναι καλό πράγμα. Επηρεάζει τα πάντα στη ζωή. Τη σχέση σου, τα παιδιά, όλα. Δεν είναι καλό πράγμα η δημοσιότητα. Είναι ένα αναγκαίο κακό».