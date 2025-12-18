Ο Χάρισον Φορντ θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής

0

Αναγνωρίζεται τη θρυλική καριέρα του Φορντ ως ενός από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Ο Χάρισον Φορντ, ο άνθρωπος πίσω από τον Χαν Σόλο και τον Ιντιάνα Τζόουνς, θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA).

Θεωρείται η ύψιστη τιμή στην τελετή απονομής των βραβείων του SAG-AFTRA και αναγνωρίζει τη θρυλική καριέρα του Φορντ ως ενός από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Ο Χάρισον Φορντ θα τιμηθεί στην 32η τελετή απονομής των Βραβείων του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής, η οποία θα μεταδοθεί ζωντανά στο Netflix την Κυριακή 1 Μαρτίου.

«Αισθάνομαι βαθιά τιμή που επιλέχθηκα ως ο φετινός αποδέκτης του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς του SAG-AFTRA» δήλωσε ο Φορντ. «Το να με αναγνωρίζουν οι συνάδελφοί μου ηθοποιοί σημαίνει πολλά για μένα. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε κινηματογραφικά πλατό, δουλεύοντας δίπλα σε απίστευτους ηθοποιούς και συνεργεία, και πάντα ένιωθα ευγνώμων που αποτελώ μέρος αυτής της κοινότητας» υπογράμμισε.

Το βραβείο απονέμεται ετησίως σε έναν ηθοποιό που προάγει τα «καλύτερα ιδανικά του επαγγέλματος της υποκριτικής». Στο παρελθόν από το Σωματείο έχουν λάβει βραβείο οι Μέρι Τάιλερ Μουρ, Σίντνεϊ Πουατιέ, Μπέτι Γουάιτ, Τζέιν Φόντα, Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Ελίζαμπεθ Τέιλορ και Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ο Χάρισον Φορντ πρωταγωνίστησε σε blockbuster ταινίες όπως οι κινηματογραφικές σειρές «Star Wars» και «Indiana Jones», καθώς και στις επιτυχίες τα «Air Force One», «The Fugitive» και «What Lies Beneath». Πρωταγωνίστησε επίσης σε ρομαντικές κομεντί όπως «Working Girl» και σε δράματα όπως το «The Mosquito Coast». Οι ερμηνείες του στις ταινίες «Blade Runner» και «Witness» του χάρισαν υποψηφιότητα για Όσκαρ.