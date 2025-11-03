Κατερίνα Καινούργιου: Μου είπε να προσευχηθώ και σε λίγες μέρες θα γίνει αυτό που θέλω

0

«Μιλάμε για τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, που τον επισκέφθηκα στα Χανιά το καλοκαίρι»

Για ένα προσωπικό της... θαύμα μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της με αφορμή την αντίστοιχη περίπτωση της καλεσμένης της, Βαρβάρας Πραντάλου.

«Μιλάμε για τον πατέρα Δημήτριο από τους Αγίους Ισιδώρους, που τον επισκέφθηκα στα Χανιά το καλοκαίρι. Πήγα να προσευχηθώ ζητώντας του κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό. Το λέω και ανατριχιάζω, μου είπε: "προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει".

Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά», περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα αρέσει σε όλους. Εγώ ξέρω όμως ότι αυτή την κουβέντα που κάναμε εγώ την απόλαυσα πάρα πολύ. Θα προσπαθώ όσο μπορώ μέσα από αυτή την εκπομπή, όσο κι αν δεν αρέσει σε κάποιους, να προβάλλω τέτοια θέματα, γιατί ούτε την πίστη μου διαπραγματεύομαι, ούτε πάντα τη δύναμη της Επιστήμης», σημείωσε η Κατερίνα Καινούργιου.