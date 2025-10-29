Νίκος Πολυδερόπουλος: Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα

0

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι θα γίνω μπαμπάς. Η σύντροφος μου είναι έξι μηνών»

Περιμένει το πρώτο παιδί ο Νίκος Πολυδερόπουλος, ο οποίος μίλησε γι' αυτό το θέμα στην εκπομπή «Happy Day», όπου ήταν καλεσμένος. Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο bullying που έχει δεχθεί για τη δυσλεξία του.

«Δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι θα γίνω μπαμπάς. Η σύντροφος μου είναι έξι μηνών. […] Μετά από κάποια χρόνια παίρνεις την απόφαση και λες ότι με αυτόν τον άνθρωπο μπορώ να αδράξω μαζί και τότε φτάνεις σε ένα σημείο που λες ή θα προχωρήσουμε ή θα το τελειώσουμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να είσαι ευτυχισμένος και να περνάς καλά και να νιώθεις ότι ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου σου δίνει τη δύναμη και την ώθηση να εξελιχθείς», δήλωσε ο Νίκος Πολυδερόπουλος.

«Η Βαλασία θα ήθελε να είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα. Ήμουν έξω και με πήρε τηλέφωνο στο Facetime. Τη βλέπω να κλαίει και λέω: κάτι έγινε τώρα, τη βάψαμε. Μου λέει ότι είναι έγκυος και διαλύθηκα. Είναι κάτι που το θέλαμε αλλά φυσικά αιφνιδιάστηκα. Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουμε. Θα το καταλάβω, όταν φύγουμε από την κλινική και θα είμαστε τρεις στο αμάξι», εξομολογήθηκε ο ηθοποιός στη συνέχεια.

«Το φύλο του μωρού το ξέρουμε αλλά δεν το μοιραζόμαστε. Ετοιμάζουμε το παιδικό δωμάτιο. […] Έχω υποστεί bullying για τη δυσλεξία, δεν μπορούσαν οι συνάδελφοι να καταλάβουν. Η Βαλασία είναι λογοθεραπεύτρια και κάνει practice επάνω μου», παραδέχθηκε σε άλλο σημείο της κουβέντας ο Νίκος Πολυδερόπουλος.