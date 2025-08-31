Ο Νίκος Πολυδερόπουλος παντρεύεται την αγαπημένη του, Βαλασία, στην Ρόδο

0

Η πρόταση γάμου έγινε σε ένα ταξίδι τους στην Ιταλία

Σε γάμου κοινωνία αναμένεται να έρθουν Νίκος Πολυδερόπουλος και Βαλασία Συμιακού. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγες εβδομάδες, η πρόταση γάμου έγινε σε ένα ταξίδι τους στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο γραφικό και κοσμοπολίτικο Πορτοφίνο. Ο Νίκος Πολυδερόπουλος επέλεξε ένα ρομαντικό σκηνικό για να εκφράσει την αγάπη του και να προσφέρει στη σύντροφό του ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μεταδίδει η Νίκη Κώτσου για τη RealLife.

Ο ηθοποιός και η νεαρή λογοθεραπεύτρια σχεδιάζουν λοιπόν να παντρευτούν το επόμενο καλοκαίρι στη Ρόδο και ο γάμος τους αναμένεται να είναι μια μεγάλη γιορτή, γεμάτη από αγαπημένα τους πρόσωπα. Το Νησί των Ιπποτών είναι ένας προσφιλής τους προορισμός και δεν είναι τυχαίο ότι και φέτος τον επέλεξαν για τις διακοπές τους.

«Για να υπάρξει επιτυχία σε μία σχέση πρέπει να προσπαθείς, να παλέψεις, να χάσεις, να κερδίσεις. Ακόμα κι αν βρεις τι θέλουν οι γυναίκες, δεν πρέπει ποτέ να σταματήσεις να μάχεσαι για τον άνθρωπο που αγαπάς. Έχω προσπαθήσει, προσπαθώ και μα χούμε με έναν τρόπο όμορφο. Τα πάντα θέλουν φροντίδα», είχε εξομολογηθεί ο Νίκος Πολυδερόπουλος σε συνέντευξή του στο The 2Night Show και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.