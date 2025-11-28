Αριάνα Γκράντε: Η υποκριτική με βοήθησε να θεραπεύσω τη σχέση μου με τη μουσική

0

Υποδύεται την Γκλίντα στην κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «Wicked»

Η ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε δήλωσε ότι η υποκριτική τη βοήθησε να θεραπεύσει τη «σχέση της με τη μουσική και τις περιοδείες».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια, στιχουργός και ηθοποιός υποδύεται την Γκλίντα στην κινηματογραφική μεταφορά του επιτυχημένου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ, «Wicked» στην οποία πρωταγωνιστεί μαζί με την Σίνθια Ερίβο και τον Τζόναθαν Μπέιλι.

Μετά τον αναγνωρισμένο ρόλο, ο οποίος της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ, η Γκράντε συνέχισε να γράφει μουσική και κυκλοφόρησε το πέμπτο άλμπουμ της, που κατέκτησε την πρώτη θέση στο Ηνωμένο Βασίλειο, «Eternal Sunshine».

Αναφερόμενη στην περιοδεία που θα πραγματοποιήσει τον επόμενο χρόνο για την προώθηση του άλμπουμ, η Αριάνα Γκράντε είπε σε συνέντευξη με τη σταρ του Χόλιγουντ Νικόλ Κίντμαν για το περιοδικό Interview: «Νιώθω πραγματικά ευγνώμων και ενθουσιασμένη γι' αυτήν με έναν τρόπο που μου φαίνεται τόσο διαφορετικός. Απλώς θεραπεύω τη σχέση μου με τη μουσική και τις περιοδείες τα τελευταία δύο χρόνια».

«Πέρασα πολύ χρόνο επαναπροσδιορίζοντας το σύστημά μου όσον αφορά τη δημιουργία μουσικής. Με το Eternal Sunshine, ένιωσα μια πολύ διαφορετική εμπειρία» διευκρίνισε, σύμφωνα με το ΑΟΕ ΜΠΕ.

«Νομίζω ότι ο χρόνος μακριά από τη μουσική με βοήθησε να ανακτήσω ορισμένα κομμάτια του και να βάλω ορισμένα συναισθήματα που ίσως αφορούσαν τη σχέση μου με τη φήμη ή τα πράγματα που συνοδεύουν το να είσαι καλλιτέχνης, σε ένα κουτί κάπου αλλού και να πω: "Εντάξει, δεν χρειάζεται να αφήσω αυτό το πράγμα που αγαπώ. Μπορώ απλώς να βάλω αυτά τα πράγματα εδώ και να μην χάσω τα χαρίσματά μου"».

Η Γκράντε επανέλαβε τον ρόλο της Γκλίντα στη συνέχεια της ταινίας, Wicked: For Good, η οποία ακολουθεί την πρώτη, που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2024.

«Απλώς κάνω μικρά βήματα προς την επούλωση της σχέσης μου με τη μουσική και τις περιοδείες και νομίζω ότι ο χρόνος μου με την Γκλίντα και με την υποκριτική με βοήθησε πραγματικά να χτίσω τη δύναμη για να μπορέσω να το κάνω αυτό. Αλλά δεν μπορώ να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι. Νομίζω ότι απλώς είχα κάποια τραύματα στο παρελθόν και νιώθω ότι αυτά διαλύονται, και αυτό είναι κάτι τόσο εξαιρετικά όμορφο» συμπλήρωσε.

Η Γκράντε έγινε διάσημη μετά τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην επιτυχημένη σειρά του Nickelodeon, Victorious και το spin-off της, Sam and Cat, με τη μουσική της καριέρα να απογειώνεται το 2013 μετά την κυκλοφορία του πρώτου της άλμπουμ, Yours Truly.