Νέο… κράξιμο από Τάσο Ξιαρχό για την Μαρίνα Σάττι

«Τουλάχιστον αυτή πληρώνει», είπε για την Ζόζεφιν

Δεν σταμάτει να...κράζει την Μαρίνα Σάττι. Ο λόγος για τον Τάσο Ξιαρχό,ο οποίος παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@star» και τη Λιάνα Ζημάλη. Ο χορογράφος μίλησε για τη Ζόζεφιν κι έριξε διπλό «καρφί» για τη Μαρίνα Σάττι.

«Ετοιμάζω μια σχολή χορού, οπότε απέχω από τη νύχτα, δεν ασχολούμαι με τα πολύ κοσμικά», είπε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό και στη συνέχεια, είπε:

«Η Ζόζεφιν άλλαξε την ομάδα της και γι’ αυτό δεν είμαστε πλέον μαζί. Είναι ξεκάθαρα επαγγελματικό. Φυσικά και θα ξαναδούλευα μαζί της, τουλάχιστον αυτή πληρώνει! (σ.σ. πρώτο καρφί για την Σάττι)».

Ο Τάσος Ξιαρχό ανέφερε επίσης: «Δεν έχω δηλώσει συμμετοχή φέτος για τη Eurovision, ίσως το κάνω του χρόνου. Το νέο μου τραγούδι λέγεται “Delete” και απευθύνεται σε ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Όλα σα(ττι)τη ρόδα γυρίζουν! (σ.σ. δεύτερο καρφί για την Σάττι)».

Για την Κόνι Μεταξά, ο Τάσος Ξιαρχό τόνισε: «Βρεθήκαμε με την Κόνι προχθές, μια χαρά! Δεν θα συνεργαζόμασταν ξανά, πάμε παρακάτω».