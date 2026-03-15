Μαρίνα Σάττι: Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν μαύρος, ντρεπόμουν όταν ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο

«Δεν ήξερα πώς θα το πάρουν οι συμμαθητές μου»

Τη δική της εξομολόγηση έκανε ο Μαρίνα Σάττι στο γυναικείο forum της Τζένης Μπαλατσινού.

«Επειδή ο μπαμπάς μου ήταν από το Σουδάν και ήταν μαύρος, ντρεπόμουν όταν ήμουν μικρή και ερχόταν να με πάρει από το φροντιστήριο. Δεν ήξερα πώς θα το πάρουν οι συμμαθητές μου», είπε αρχικά η Μαρίνα Σάττι και εξήγησε:

«Ντρεπόμουν για πολλά χρόνια να πω ότι είμαι τραγουδίστρια. Δεν ξέρω, επειδή είμαι από χωριό; Δεν θα δούλευα νύχτα, δεν μου ταιριάζει το ξενύχτι και τα βραδινά μαγαζιά».

Μετά το τέλος της ομιλίας της, η Μαρίνα Σάττι είπε στους δημοσιογράφους: «Παντού στη ζωή υπάρχουν στερεότυπα. Αν κάτι δεν μου ταίριαζε και ένιωθα ότι δεν χωράω, αντιδρούσε το σώμα μου».