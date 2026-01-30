Μαρίνα Σάττι: Δοκιμάζομαι κάθε μέρα στη ζωή

0

Μια πιο ξεκούραστη περίοδος της ζωής παραδέχθηκε πως βιώνει η Μαρίνα Σάττι στην κάμερα του Happy Day. Βασικό της μέλημα είναι η μουσική.

Όπως είπε, ετοιμάζει νέο τραγούδι σε συνεργασία με τον Leon of Athens, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει σύντομα. «Αυτή η περίοδος είναι έτσι λίγο περίοδος off, ετοιμάζουμε ένα καινούργιο τραγούδι τώρα με τον Leon of Athens που θα βγει σύντομα», είπε.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η τηλεόραση δεν βρίσκεται στα άμεσα σχέδιά της. «Η τηλεόραση δεν είναι στα σχέδιά μου. Δοκιμάζομαι κάθε μέρα στη ζωή, σε άλλα πράγματα, στην μουσική, κατάλαβες».

Σε μια πρόσφατη περιπέτεια υγείας που πέρασε ανέφερε ότι «πέρασα μια περιπέτεια υγείας, ήταν πριν δυο-τρεις μήνες αυτό, όλα τέλεια τώρα».