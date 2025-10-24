Ο Γιώργος Κωνσταντίνου εκμυστηρεύτηκε: «Έπεσα με το αυτοκίνητο σε γκρεμό 20 μέτρων στα Τέμπη»

0

«Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και πήρε τούμπες το αμάξι γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα»

Μια άγνωστη περιπέτει;a του «εξομολογήθηκε» ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4», με αφορμή τη θεατρική του σύμπραξη με τον Λεωνίδα Κακούρη, τη Σοφία Μανωλάκου και τον Δημήτρη Σταρόβα την φετινή σεζόν.

Ο Γιώργος Κωνσταντίνου εκμυστηρεύτηκε: «Στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχω πάει μια – δυο φορές, την μία μάλιστα πήγα με το νοσοκομειακό. Κάναμε τον “Γάμο αλά ελληνικά” με την Ξένια Καλογεροπούλου και εγώ έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Επειδή όμως ήμουν έξι μηνών οδηγός, έκανα τη βλακεία να πάρω το αμάξι και να πάω από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη.

Στα Τέμπη έπεσα στον γκρεμό. Στον μεγάλο γκρεμό, 20 μέτρα κάτω. Ευτυχώς ήταν κατηφόρα και πήρε τούμπες το αμάξι γιατί, αν ήταν κάθετος ο γκρεμός, δεν ξέρω αν θα υπήρχα. Μετά λοιπόν με πήραν γιατί είπα “ζω” και ανέβηκα τα 20 μέτρα επάνω, σταμάτησαν τα αυτοκίνητα δεξιά και αριστερά στην εθνική οδό».

Με έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο που έτυχε μάλιστα να είναι και γιατροί. “Πάμε στη Λάρισα, που είναι κοντά” μου είπαν και γω τους εξήγησα ότι έπρεπε να πάω στη Θεσσαλονίκη. Δεν ένιωθα ασφάλεια στη Λάρισα. Τελοσπάντων με πήγαν εκεί, μετά με πήγαν στο πρώτων βοηθειών και έπειτα στο νοσοκομείο. Καθόμουν δίπλα στον οδηγό, γιατί πονούσα και δεν μπορούσα να ξαπλώσω, περνάμε μπροστά από τον κινηματογράφο στη Θεσσαλονίκη και αυτοί δεν ήξεραν τίποτα εκεί».