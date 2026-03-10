Λιποθύμησε η πρόεδρος της δίκης για τα βίντεο των Τεμπών

0

Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης για τα βίντεο από την τραγωδία στα Τέμπη, καθώς η πρόεδρος της έδρας αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και η διαδικασία διεκόπη.

Η δημοσιογράφος Ρία Τσοχαντάρη ανέφερε στην εκπομπή «Live News» ότι μετά από διακοπή της συνεδρίασης γύρω στις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος επέστρεψε στην αίθουσα, ωστόσο λίγο αργότερα έδειξε να μην αισθάνεται καλά. Όπως είπε, η πρόεδρος συγκινήθηκε, ζήτησε συγγνώμη από το δικαστήριο και δήλωσε πως δεν αισθανόταν καλά. Στην προσπάθειά της να κατέβει από την έδρα φέρεται να λιποθύμησε.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η δίκη διεκόπη. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα ακριβή αίτια της αδιαθεσίας, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να διευκρινιστεί τι ακριβώς συνέβη. Ορισμένοι κάνουν λόγο για έντονη πίεση λόγω της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση.