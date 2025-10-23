Κατερίνα Καινούργιου: «Είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά – Είναι βαλτοί από ανθρωπάκια, που τα λυπάμαι»

0

«Υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής της»

Σε μία τοποθέτηση γεμάτη νόημα προχώρησε το πρωί της Πέμπτης (23/10) η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή κάποια ρεπορτάζ που αφορούν την προσωπική της ζωή και το τηλεοπτικό της μέλλον.

Η παρουσιάστρια του Alpha, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά, έστρεψε τα «βέλη» της κατά όλων όσων βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα για την ίδια και το εάν θα συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της εκπομπής της το επόμενο διάστημα.

«Βιάζονται κάποιοι να στείλουν τους ανθρώπους σπίτι τους, να τους αλλάξουν. Σε σημείο που δεν ξέρω… Εγώ είμαι στο τσακ να κινηθώ νομικά σε κάποια θέματα. Δεν θα το κάνω. Αρχικά δεν τους θεωρώ συναδέλφους. Δεν θα το κάνω, γιατί ξέρω ότι είναι βαλτοί. Είναι βαλτοί από κάποια ανθρωπάκια που τα λυπάμαι», σχολίασε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και πρόσθεσε:

«Εγώ πάντα μιλάω με ειλικρίνεια στους τηλεθεατές. Υπάρχει μια φημολογία για μια γυναίκα ότι είναι σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής της, που εγώ θα το ανακοινώσω και αν το ανακοινώσω και τι θα πω, όταν θέλω εγώ για πάρα πολλούς λόγους».

«Βγαίνει ο καθένας και γίνεται viral, ότι "η Κατερίνα θα σταματήσει και θα έρθει ο τάδε δυο μήνες", κάτι που γειώνει και την εκπομπή μου και τους συνεργάτες μου. Που συγγνώμη αν χαλάει κάποιους, αλλά μέχρι στιγμής η εκπομπή είναι πρώτη και πηγαίνει πολύ καλά και υποτιμάει και τον οποιονδήποτε εργαζόμενο εδώ. Με βγάζει έξω από τα ρούχα μου, ενώ εγώ ακόμη δεν έχω επιβεβαιώσει τίποτα. Δηλαδή η χυδαιότητα είναι σε άλλο επίπεδο», υπογράμμισε η Κατερίνα Καινούργιου, εκφράζοντας εμφανώς την ενόχλησή της.

«Δεν θα μπω στη διαδικασία να θυματοποιηθώ, ο κόσμος είναι πάρα πολύ έξυπνος. Απλά όταν ξέρετε όταν συμβαίνει κάτι, μη προσπαθήσετε με χίλιους τρόπους να το βεβηλώσετε ή να το αμαυρώσετε γιατί θα το δείτε μπροστά σας», τόνισε κλείνοντας το θέμα η Κατερίνα Καινούργιου.