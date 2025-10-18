Αννίτα Πάνια: «Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Νίκου Καρβέλα; Πώς σας φαίνεται αυτό;»

0

«Η τηλεόραση δεν είναι κάτι που μου λείπει»

Δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» παραχώρησε η Αννίτα Πάνια. Η γνωστή παρουσιάστρια ρωτήθηκε για τις incognito νυχτερινές επισκέψεις του Νίκου Καρβέλα στον Πάνο Ρούτσι, τις ημέρες που ο άτυχος πατέρας πραγματοποιούσε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, και δεν έκρυψε την ενόχλησή της που καλείται να απαντά για λογαριασμό του πρώην συζύγου της.

«Δεν είναι συγκινητικό, είναι ο Νίκος αυτό. Δεν είναι κάποια από τις πλευρές του, ο Νίκος είναι όλο αυτό το πράγμα», είπε αρχικά η Αννίτα Πάνια.

«Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Με ρωτάτε για τον Νίκο, απαντάω για τον Νίκο, καλό είναι καθένας να μιλάει για τον εαυτό του. Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Νίκου Καρβέλα; Πώς σας φαίνεται αυτό; Τον αγαπώ, με αγαπάει και είμαστε συνδεδεμένοι όλοι μαζί στην οικογένεια», τόνισε η παρουσιάστρια εμφανώς ενοχλημένη για την επιμονή στο συγκεκριμένο θέμα από τον ρεπόρτερ του ΑΝΤ1.

«Η τηλεόραση δεν είναι κάτι που μου λείπει, είμαι σε μία περίοδο off αυτή τη στιγμή. Δεν έχω μπει σε τριπάκι για να πω ότι μου λείπει ή ότι δεν μου λείπει», απαντά η Αννίτα Πάνια σε σχετική ερώτηση κλείνοντας τις δηλώσεις της.