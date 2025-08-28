Σοφία Καρβέλα για τον πατέρα της: «Θα καταλάβαινες τόσα πολλά για μένα, αν ποτέ γνώριζες αυτόν»

0

«Το σπέρμα που είναι υπεύθυνο για την ύπαρξη μου»

Την αγάπη που τρέφει για τον πατέρα της εκφράζει συχνά στα social media η Σοφία Καρβέλα. Η γνωστή σχεδιάστρια δεν χάνει την ευκαιρία να εξαίρει τον Νίκο Καρβέλα μέσα από τρυφερά posts που τον αφορούν, στα οποία τονίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του και τη σημασία που έχει για την ίδια.

Έτσι, το βράδυ της Τετάρτης (27/8) η Σοφία Καρβέλα ανέβασε μία φωτογραφία του πατέρα της σε Insta-story του προσωπικού της λογαριασμού, γράφοντας χαρακτηριστικά ως σχόλιο:

«Κόσμε, θα καταλάβαινες τόσα πολλά για εμένα αν ποτέ γνώριζες αυτόν. Το σπέρμα που είναι υπεύθυνο για την ύπαρξή μου».