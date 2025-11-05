Νίκος Καρβέλας για Πάνο Ρούτσι: «Ήταν μια καλή επαναστατική κίνηση από έναν άνθρωπο που τον ξεφτιλίζουν»

0

«Αυτός ο άνθρωπος που λέγεται υπουργός Μεταφορών θα έπρεπε να είναι μέσα στη φυλακή»

Για τη σχέση του με την Άννα Βίσση, για τα χρήματα, για τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια, για τη συμμετοχή του στο Star Academy, αλλά και για την επίσκεψή του στον Πάνο Ρούτσι μίλησε ο Νίκος Καρβέλας σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή των Rainbow Mermaids.

«Πήγα βράδυ στον Πάνο Ρούτσι για να υπάρχει ησυχία και του λέω “γουστάρεις σοβαρά να το κάνεις;” και μου λέει “ναι, το έχω αποφασίσει, θα πεθάνω”. Ήταν μια καλή επαναστατική κίνηση από έναν άνθρωπο που τον ξεφτιλίζουν», είπε ο Νίκος Καρβέλας για τον πατέρα που έχασε τον γιο του στην τραγωδία των Τεμπών και έκανε απεργία πείνας στο Σύνταγμα μέχρι να εγκριθεί από το δικαστήριο η εκταφή της σορού του παιδιού για να ταυτοποιηθεί το DNA, αλλά και να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Για τον χωρισμό από την Άννα Βίσση και την περίοδο που έμεινε χωρίς χρήματα, θυμήθηκε ο συνθέτης: «Δεν ήθελα να την βλέπω, σκοτωθήκαμε… Και αφού χωρίζουμε, τελειώνουν και οι δεύτεροι Δαίμονες, εγώ σε μια κρίση αυτογνωσίας, λέω “δεν μπορώ την Ελλάδα”. Η Ελλάδα τότε αντί να μου πει “μπράβο ρε παιδί μου, μέσα σε αυτή τη χώρα που κάνει τσιφτετέλια και μπουζούκια, εσύ έκανες ένα πράγμα θεάρεστο”…. Πήρα τη φιλενάδα που είχα τότε και πάμε να φύγουμε. Μπαίνω μέσα στο αυτοκίνητο και πάω να βγάλω πράσινη κάρτα και μου λένε “κύριε Καρβέλα δεν μπορείτε να βγάλετε πράσινη κάρτα γιατί δεν είναι δικό σας το αυτοκίνητο, είναι της κυρίας Βίσση”.

Επειδή εμένα τα λεφτά δεν με ενδιαφέρουν, ό,τι είχα ο πατέρας της το έγραφε στην Άννα, καλοπροαίρετα. Κι εγώ δεν μιλούσα με την Άννα τότε, ήμασταν μαλωμένοι και την παίρνω τηλέφωνο και της λέω “Αννούλα, δεν έχω μία και δεν έχω και αυτοκίνητο. Θέλω να φύγω και το αυτοκίνητό μου είναι δικό σου” και μου λέει “μωρό μου, αγάπη μου να βρεθούμε” και βρεθήκαμε, αγκαλιαστήκαμε, ξανασυγκινηθήκαμε, πήγε έγραψε το αυτοκίνητο σε μένα… Πήρα το αυτοκίνητο και έφυγα άφραγκος. Πιο πολλά λεφτά είχε η κοπέλα μου. Εγώ είχα για τις βενζίνες, μετρημένα για να μείνουμε στο ξενοδοχείο».

Για τον γάμο του με την Αννίτα Πάνια, επισήμανε: «Τη μέρα του γάμου μου με την Αννίτα Πάνια θυμάμαι τον παπά ο οποίος με κοιτούσε πολύ έντονα γιατί πήγε να μου φορέσει το δαχτυλίδι κι εγώ του έδειχνα αυτό το δάχτυλο. Σταμάτησα να του δείχνω αυτό το δάχτυλο και του έδωσα αυτό… Άρχισε να γελάει και μου λέει "σοβαρέψου"».

Για την συμμετοχή στο Star Academy, αποκάλυψε: «Υπήρξα κάποτε κριτής σε talent show; Παραιτήθηκα και έδωσα όλα τα λεφτά πίσω. Όλα!»