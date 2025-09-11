«Αναστατώνομαι» – Το τσιφτετέλι της Αννίτας Πάνια μπροστά στον Νίκο Καρβέλα

0

Ιδιαίτερα ενεργή είναι στα social media τις τελευταίες ημέρες η Αννίτα Πάνια, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας της ραδιοφωνικής εκπομπής στον Alpha 98,9.

Η γνωστή παρουσιάστρια κάνει κάθε βράδυ live μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στο TikTok, συνομιλώντας με τους ακροατές της και κάνοντας το δικό της «σόου».

Μάλιστα, το βράδυ της Τετάρτης (10/9) στο στούντιο του Alpha 98,9 βρέθηκε και ο πρώην σύζυγός της, Νίκος Καρβέλας, με την Αννίτα Πάνια να μην διστάζει να του χορέψει τσιφτετέλι, υπό τους ήχους του τραγουδιού «Αναστατώνομαι», που είχε γράψει εκείνος για την Κατερίνα Στανίση το 1992.

♬ πρωτότυπος ήχος - HappyTv.gr @happytv.gr Η Αννίτα Πάνια ξεσηκώνει το στούντιο χορεύοντας το θρυλικό Αναστατώνομαι της Κατερίνας Στανίση, σε μουσική Νίκου Καρβέλα! 🎶 Βίντεο από τη νέα της ραδιοφωνική εκπομπή στον Alpha 989, καθημερινά 22:00–00:00. #AnnitaPania #NikosKarvelas #KaterinaStanisi #Fy #Fyp #HappyTvgr

«Εγώ δεν αισθάνομαι ότι παντρεύτηκα, γιατί με τον Νίκο Καρβέλα ήταν μια σχέση τόσο συμβατή, οπότε δεν αισθανθήκαμε κάτι επειδή παντρευτήκαμε. Αυτό ήτα σαν ένα event για εμάς, το ζήσαμε ωραία, το ευχαριστηθήκαμε. Ο Νίκος το γούσταρε τότε, αλλά νομίζω πάντα με έναν ιδιαίτερο τρόπο που σκέφτεται και εκείνος και εγώ, δεν το είδαμε ποτέ ότι πάμε να ενώσουμε τις ζωές μας με τα δεσμά του γάμου», έχει δηλώσει η Αννίτα Πάνια σε συνέντευξή της το 2023.