Σοφία Καρβέλα: 17 χρόνια νηφάλια, σκέφτομαι όλους όσους ακόμα υποφέρουν

«Ό,τι κι αν γίνει δεν πιάνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικό, τα υπόλοιπα έρχονται σε κύματα»

Την δική της κατάθεση ψυχής έκανε η Σοφία Καρβέλα μέσα από τα social media. Αφορμή γι’ αυτό, στάθηκε η συμπλήρωση των 17 χρόνων που βρίσκουν σήμερα νηφάλια την κόρη της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Σοφία Καρβέλα επέλεξε να δημοσιεύσει μια εικόνα σαν ιστορία την οποία και συνόδευσε με το εξής κείμενο. «17 χρόνια νηφάλια σήμερα. Την ίδια στιγμή, πριν από 17 χρόνια, πήγαινα σε ένα πιο ασφαλές μέρος για την ασταθή ψυχική μου κατάσταση. Σήμερα πηγαίνω σε μια επίσκεψη στην τάξη του 9χρονου παιδιού μου και μετά σε μια πρόβα».

«Ακόμη δεν είναι το πιο ασφαλές μέρος να βρίσκομαι, το κεφάλι μου, αλλά ό,τι κι αν γίνει δεν πιάνω ούτε ποτό ούτε ναρκωτικό. Τα υπόλοιπα έρχονται σε κύματα. Η προθυμία να μην ενδίδω σε συμπεριφορές που δεν με εξυπηρετούν πια καθαρίζεται όσο περνά ο χρόνος και η ευγνωμοσύνη για όλα όσα έχω και για όσα έχασα είναι στα ύψη. Σκέφτομαι σήμερα όλους όσους ακόμα υποφέρουν».

«Για μένα, η ζωή από την άλλη πλευρά είναι πιο φωτεινή, όσο σκοτεινή κι αν γίνομαι. Και άξιζε απόλυτα να αφήσω τις αδυναμίες που δεν με εξυπηρετούν πια. Ακόμα νιώθω άβολα στο δέρμα και στο μυαλό μου αλλά είναι υπέροχο να γνωρίζω τον εαυτό μου, να είμαι παρούσα και ζωντανή σήμερα. Στέλνω αγάπη» καταλήγει η Σοφία Καρβέλα σ’ αυτή την εξομολόγηση καρδιάς προς τους διαδικτυακούς της φίλους στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.