Επιχείρηση «Νυχτερινός Ποιμήν» για τον εντοπισμό ανηλίκων σε νυχτερινά κέντρα – Δύο συλλήψεις

Στοχευμένοι έλεγχοι σε τρία κέντρα διασκέδασης

Eιδική επιχειρησιακή δράση με την κωδική ονομασία «Νυχτερινός Ποιμήν» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, με στόχο την προστασία των ανηλίκων από την παράνομη είσοδο και παραμονή τους σε χώρους νυχτερινής ψυχαγωγίας και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και προϊόντων καπνού.

Η δράση υλοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων, του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε., της Ο.Π.Κ.Ε., καθώς και αρμόδιους υπαλλήλους του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Α.Α.Δ.Ε. σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, 6 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι έλεγχοι σε τρία κέντρα διασκέδασης-μπαρ και σε δύο από αυτά εντοπίστηκαν επτά ανήλικοι, στους οποίους είχαν επιτραπεί η είσοδος και η παραμονή.

Κατόπιν αυτού, συνελήφθησαν ιδιοκτήτης και προσωρινά υπεύθυνος, αντίστοιχα, των καταστημάτων, ενώ παράλληλα ελήφθησαν δείγματα από φιάλες αλκοολούχων ποτών, τα οποία θα αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους για εργαστηριακή εξέταση.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, οι ανήλικοι που εντοπίστηκαν στα καταστήματα παραδόθηκαν από την Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων στους κηδεμόνες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.