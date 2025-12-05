Συνελήφθη 20χρονη για ναρκωτικά στο Ηράκλειο

0

Παράλληλα σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός 36χρονου

Συνελήφθη ημεδαπή κατηγορούμενη για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικά, στο Ηράκλειο και κατασχέθηκαν σχεδόν 125 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, ζυγαριά ακριβείας και ναρκωτικά δισκία.

Η σύλληψη της 20χρονης γυναίκας, αλλά και ο σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος 36χρονου αλλοδαπού, έγιναν στο πλαίσιο του ειδικού σχεδιασμού και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου για την αντιμετώπιση της κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν στο Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών, επισημάνθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Δίωξης με τη συνδρομή αστυνομικών της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Ηρακλείου συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία των δραστών, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: «124,6 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή σοκολάτας, 31,8 γραμμάρια κάνναβης, ζυγαριά ακριβείας και 57 ναρκωτικά δισκία».

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.