Θανάσης Τσαλταμπάσης: Φίλοι μου πήγαν στο νοσοκομείο από οπαδική βία, εγώ τη γλίτωσα στο παρατσάκ

«Το είχα βιώσει όταν ήμουνα έφηβος και ήμουνα στη Θεσσαλονίκη»

Στην εκπομπή «Ραδιοφωνική Φιλο…Σοφία» με τη Σοφία Αποστολίδου, στον Flash 99.4 φιλοξενήθηκε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης ,ε αφορμή την πρεμιέρα της απολαυστικής κωμωδίας «Όλα… Λάθος» στη Θεσσαλονίκη.

Ο ηθοποιός, μεταξύ άλλων, αποκάλυψε ότι υπήρξε θύμα οπαδικής βίας που οδήγησε τους φίλους του στο νοσοκομείο.

«Το είχα βιώσει όταν ήμουνα έφηβος και ήμουνα στη Θεσσαλονίκη. Πολλές φορές διάφορες ομάδες παιδιών με μπλούζες, με τέτοια, μας σταματούσαν, μας ρωτούσαν τι ομάδα είμαστε. Φίλοι μου είχαν σακατευθεί και είχαν πάει σε νοσοκομεία γιατί τους δείρανε. Εγώ την είχα γλιτώσει στο παρατσάκ κάποια μέρα. Ήταν κάτι συχνό τότε, και με θλίβει που ακόμα δυστυχώς υπάρχουν τέτοια δείγματα», είπε αρχικά ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και πρόσθεσε:

«Ελπίζω όμως, και πιστεύω πραγματικά το λέω, ότι οι νέες γενιές θα φέρουν κάτι άλλο, κάτι καλύτερο. Και θέλω όμως και οι παράγοντες να κάνουν πράγματα που να βοηθήσουν σε αυτήν την οδό. Μα βλέπω τώρα και στο NBA που παίζει ο Γιάννης μας… και βλέπεις ότι είναι μια γιορτή. Κάθονται, πάνε οικογένειες, πάει ο παππούς με τη γιαγιά, πάει το παιδάκι, γελάνε, μιλάνε. Εμείς εδώ πέρα αυτό το θεωρούμε ότι “έλα μωρέ τώρα, οι ξένοι, οι ξενέρωτοι”. Δηλαδή έχω ακούσει ανθρώπους να λένε έτσι. Για μένα μακάρι να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Μακάρι να φτάσει η ψυχαγωγία μας να γίνει έτσι».