Οι αγρότες απέκλεισαν την εθνική οδό στα διόδια των Μαλγάρων – Δεν θα επιτρέψουμε να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες, προειδοποιεί ο Μαρινάκης

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας ενόψει της δίκης των τριών συλληφθέντων

Σε αιφνιδιαστικό αποκλεισμό της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθήνας, στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, προχώρησαν λίγο μετά τις 11 το πρωί αγρότες του Δήμου Δέλτα, κλείνοντας αρχικά το ένα ρεύμα κυκλοφορίας και στη συνέχεια και το άλλο.

Η σημερινή κινητοποίηση έχει συμβολικό χαρακτήρα, ωστόσο τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του αγροτικού μπλόκου δηλώνουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ αποφασισμένα να μείνουν στο σημείο, καθώς, όπως λένε, «το ποτήρι ξεχείλισε» και δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια ανοχής.

Λίγο νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία ότι θα παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά προς τον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ, οι αγρότες κινήθηκαν αιφνιδιαστικά και κατάφεραν να αποκλείσουν την κυκλοφορία, βγάζοντας τα τρακτέρ τους στον αυτοκινητόδρομο και στήνοντας μπλόκο, αρχικά στο ρεύμα προς Αθήνα και, στη συνέχεια, και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη από το πρωί, οι αγρότες βρίσκονταν σε κινητικότητα, έχοντας παρατάξει στα χωριά τους τα τρακτέρ. Λίγο μετά τις 10.30 ξεκίνησαν μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, κατόπιν αρχικής συνεννόησης με την αστυνομία ότι θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά της Εθνικής Οδού χωρίς να αποκλείσουν τον δρόμο.

Ενώ οι αγρότες παρέμεναν σταματημένοι με τα τρακτέρ τους στον παράδρομο, μέχρι να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία για να παραταχθούν με ασφάλεια παραπλεύρως του αυτοκινητόδρομου, άλλοι αγρότες βγήκαν αιφνιδιαστικά με τρακτέρ από την απέναντι πλευρά κλείνοντας τελικά τον δρόμο, όπως μετέδωσε το Voria.gr.

Ενώ οι αγρότες προαναγγέλλουν περαιτέρω κλιμακώσεις, η κυβέρνηση απαντά πως οι δρόμοι θα παραμείνουν ανοιχτοί. «Οι δρόμοι θα είναι ανοικτοί και η ΕΛΑΣ θα κάνει την δουλειά της γιατί οι δρόμοι ανήκουν σε όλους», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Μαρινάκης επισήμανε ότι «καταλαβαίνω την ανάγκη της διαμαρτυρίας, όμως δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία και να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες επειδή κάποιοι θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, γιατί αυτό είναι το χρέος μας προς την πολιτεία. Δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, αλλά ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει τους φόρους του».

Συγκέντρωση αγροτών έξω από τα δικαστήρια

Συγκέντρωση πραγματοποιείται έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, όπου δεκάδες αγρότες έχουν συγκεντρωθεί σε ένδειξη συμπαράστασης προς τους τρεις συναδέλφους τους που συνελήφθησαν χθες, κατά τα επεισόδια σε Νίκαια και Πλατύκαμπο.

Οι συλληφθέντες αγρότες αναμένεται να δικαστούν με τη διαδικασία του αυτοφώρου.

Όπως μετέδωσε το onlarissa, το κλίμα είναι τεταμένο έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, σημείωσε μεταξύ άλλων πως «θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ και με κόσμο. Θα πάρει απάντηση το όργιο καταστολής και τρομοκρατίας της κυβέρνησης. Όταν έχουν τα ΜΑΤ εδώ και προκαλούν ξανά, όταν έχουν τον “Φραπέ” να τους φτύνει στα μούτρα… Παίρνουν τους συναδέλφους μας σαν κοινούς εγκληματίες σήμερα και τους δικάζουν με αυτόφωρο…».

Προανήγγειλε μάλιστα, «κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δώσει πολιτική λύση στα αιτήματά μας…» για να προσθέσει ότι «πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση πως αυτή η τακτική που ακολουθεί μόνο εξαγριώνει και φθάνει την οργή και την αγανάκτηση στο κόκκινο. Είμαστε απλήρωτοι, έχουμε πουλήσει τα προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής, δεν έχουμε εισόδημα, μας δέρνουν μας πετάνε χημικά, μας δικάζουν και την ίδια στιγμή με τις πλάτες των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης έχει γίνει το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Την απάντηση θα την πάρουν στον δρόμο…».

Η κινητοποίηση των αγροτών συνδέεται άμεσα με τα γεγονότα της Κυριακής, όταν αγρότες επιχείρησαν να κινηθούν προς την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων. Τότε σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, χρήση χημικών και κρότου-λάμψης, τραυματισμοί και τελικά τρεις συλλήψεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Αστυνομίας, δύο συλλήψεις έγιναν στον Πλατύκαμπο και μία στον κόμβο Νίκαιας, με κατηγορίες που σχετίζονται με βία κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, φθορές και αντίσταση.

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε τρακτέρ στα Μάλγαρα

Ένταση επικράτησε νωρίτερα στα διόδια των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε με τρακτέρ που ήταν παραταγμένο στο αγροτικό μπλόκο.

Το ξαφνικό κλείσιμο της ΠΑΘΕ είχε ως αποτέλεσμα αρκετοί οδηγοί να εγκλωβιστούν ανάμεσα στο μπλόκο των αγροτών και στο σημείο διακοπής της κυκλοφορίας από την Τροχαία. Κατόπιν συνεννόησης αγροτών και οδηγών αποφασίστηκε να επιτραπεί η διέλευση στα εγκλωβισμένα οχήματα.

Τη στιγμή της διέλευσης ο οδηγός ενός οχήματος προσέκρουσε κατά λάθος στο μπροστινό μέρος ενός τρακτέρ. Βγήκε από το όχημά του και είχε λεκτική αντιπαράθεση με αγρότες. Ο οδηγός δήλωσε ότι αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας και κατευθυνόταν στο νοσοκομείο, σύμφωνα με το thestival.gr.

Τρίκαλα: Παραμένουν στο μπλόκο του Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας

Παράλληλα, παραμένουν στο μπλόκο του Ε65 οι αγρότες της Καρδίτσας, οι οποίοι, μέσα από τη συνέλευσή τους που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί σήμερα το απόγευμα, θα συντονίσουν τις επόμενες κινήσεις τους, που θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κι άλλες μορφές δράσεων και παρεμβάσεων. Επίσης, θα γίνει και ενημέρωση για την αγροτική κινητοποίηση της περασμένης Κυριακής.