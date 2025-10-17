Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν έχω μιλήσει ακόμα για αυτό, το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»

0

Η αναφορά της παρουσιάστριας στη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε η μητέρα της

Σε μία προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα της εκπομπής της.

Το πρωί της Παρασκευής (17/10) και με αφορμή την περίπτωση του Γιάννη Πετσατόδη, που νίκησε τη λευχαιμία ως εκ θαύματος, η παρουσιάστρια του Alpha μοιράστηκε τη σοβαρή περιπέτεια υγείας που πέρασε το προηγούμενο διάστημα η μητέρα της.

«Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύει πάρα πολύ. Κάθε φορά, ακούγοντας τέτοιες ιστορίες, ενισχύεται παραπάνω η πίστη μου. […] Το καλοκαίρι, που πέρασα και τη διαδικασία με τη μητέρα μου, ένας από τους καλύτερους ιατρούς που έχουμε στην Ελλάδα και στον κόσμο, ο κύριος Ντίνος Κωνσταντινίδης, έσωσε τη μητέρα μου.

Η μητέρα μου ήταν να φύγει από τη ζωή, σε τέτοια κατάσταση, μετά τα πολλαπλά χειρουργεία και τον έχω χιλιοευχαριστήσει. Το λέω και συγκινούμαι… κάθε φορά που συζητούσα μαζί του και τον ρωτούσα “πώς θα τα πάμε, γιατρέ μου;” εκείνος μου απαντούσε -ο κορυφαίος γιατρός του κόσμου- ότι ο Θεός είναι μαζί μας και θα βοηθήσει», περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Οι επιστήμονες κάνουν τα πάντα αλλά ξέρω ότι ακόμα και οι καλύτεροι επιστήμονες έχουν δίπλα τους εκείνες τις ώρες όλη τη δύναμη των Αγίων και εικόνες, για να ανταπεξέλθουν στα πιο δύσκολα χειρουργεία. Ακόμα και οι πιο μεγάλοι επιστήμονες υπάρχουν φορές που λένε ότι ήταν θαύμα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια.

Μάλιστα, η οικοδέσποινα της εκπομπής δεν δίστασε να μοιραστεί και μία δική της αντίστοιχη εμπειρία από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

«Δεν έχω μιλήσει ακόμα για αυτό -θα μιλήσω όταν περάσει λίγο ο καιρός για μια προσωπική μου εμπειρία- αλλά το καλοκαίρι εγώ βίωσα ένα θαύμα και μου αρέσει αυτά να τα μοιράζομαι με τον κόσμο. Πάντα με τη βοήθεια της Επιστήμης αλλά και με τη βαθιά μου πίστη στον Θεό», αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.