Καινούργιου: «Όταν βλέπεις το σώμα και και την ψυχολογία σου να αλλάζουν, εννοείται ότι παθαίνεις ένα σοκ»

0

«Οι ανασφάλειες που παθαίνουν οι γυναίκες με το σώμα τους, ειδικά όταν είναι στο πρώτο τους παιδί και ειδικά όσες βρίσκονται στα φώτα, είναι λογικό»

Το θέμα της εγκυμοσύνης και τις δύο περιπτώσεις της Ευλαμπίας Ρέβη και της Παυλίνας Βουλγαράκη σχολίασαν η Κατερίνα Καινούργιου και οι συνεργάτες της το πρωί της Δευτέρας.

Η παρουσιάστρια του Alpha, με αφορμή τις επαγγελματικές συνθήκες και τις αλλαγές που βλέπει μια εγκυμονούσα στο σώμα και την ψυχολογία της, έκανε τις δικές της παρατηρήσεις.

«Ό,τι επαγγελματικές συνθήκες και να υπάρχουν ξεχνιούνται με κάτι τόσο χαρμόσυνο. Με το καλό το παιδάκι της, να είναι γερό και καλότυχο. Η γυναίκα φαινόταν ότι είναι έγκυος αλλά καλά έκανε και το δήλωσε η ίδια τη στιγμή που το ήθελε και τη στιγμή που είχαν γίνει οι κατάλληλες εξετάσεις και τη στιγμή που ένιωθε άνετα η ίδια», σχολίασε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου για την Ευλαμπία Ρέβη.

«Όταν βλέπεις το σώμα σου να αλλάζει και από τις ορμόνες την ψυχολογία σου να αλλάζει, τα πάντα γύρω σου να είναι διαφορετικά… αν έχεις συνηθίσει τον εαυτό σου να είσαι πάντα πολύ περιποιημένη, εννοείται ότι παθαίνεις ένα σοκ. Είναι για έναν πολύ όμορφο σκοπό, δεν αλλάζει κάτι αλλά είναι η αλήθεια της αυτή», ανέφερε σε άλλο σημείο η παρουσιάστρια, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη της Παυλίνας Βουλγαράκη.

«Οι ανασφάλειες που παθαίνουν οι γυναίκες με το σώμα τους, ειδικά όταν είναι στο πρώτο τους παιδί και ειδικά όσες βρίσκονται στα φώτα, είναι λογικό αλλά δεν σημαίνει ότι είναι προτεραιότητά σου αυτό», κατέληξε επί του θέματος η Κατερίνα Καινούργιου.