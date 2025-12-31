Κατερίνα Καινούργιου: Το 2025 ήταν μια ιδιαίτερη, αλλά για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά

0

Η παρουσιάστρια διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της

Στην κλεισομο της εκπομπής «Super Κατερίνα», το μεσημέρι της Τετάρτης 31 Δεκεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου αποχαιρέτησε το 2025 με συγκίνηση και έντονα προσωπικό τόνο.

Η παρουσιάστρια, η οποία διανύει τον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και έχει στο πλευρό της τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, με τον οποίο ετοιμάζονται να ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους, απευθύνθηκε στους τηλεθεατές με ευχές για υγεία, χαρά, οικογενειακές στιγμές και την πραγματοποίηση κάθε προσωπικής επιθυμίας.

«Αγαπημένοι μου τηλεθεατές, τι να πρωτοευχηθώ; Καλή χρονιά να ευχηθώ. Με υγεία πάνω απ’ όλα, χαρά, πολλές επιτυχίες, όμορφες οικογενειακές στιγμές και ό,τι ο καθένας επιθυμεί να πραγματοποιηθεί.

Δεν ξέρω, το 2025 ήταν μια ιδιαίτερη, αλλά για μένα προσωπικά ήταν μια πολύ όμορφη χρονιά. Οπότε αυτό που θέλω να πω είναι ότι αρκεί να έχετε πίστη και όλα τα όνειρα πραγματοποιούνται κάποια στιγμή. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου.

Χρόνια πολλά σε όλους! Χρόνια πολλά, παιδιά! Με το καλό να μας μπει! Τα λέμε το 2026. Φιλιά πολλά σε όλους, χρόνια πολλά, καλή χρονιά! Ευτυχισμένο το 2026!», ευχήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.