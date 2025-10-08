Άναυδη η Τζένη Μελιτά από την ατάκα του Δημήτρη Μακαλιά: «Δε σε ρωτάω γιατί ξέρω ότι έχεις απιστήσει, μου το έχεις πει»

0

Τέθηκε το ζήτημα της απιστίας στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» με καλεσμένο τον Δημήτρη Μακαλιά. Ο ηθοποιός συμμετέχει στην παράσταση «Ράφτης κυριών» που πραγματεύεται το συγκεκριμένο θέμα και μια ατάκα του έφερε σε δύσκολη θέση την παρουσιάστρια, Τζένη Μελιτά.

«Είναι ένα θέμα που μας αγγίζει όλους. Μπορεί να το κρύβουμε κάτω από το χαλί της απιστίας, αλλά οι περισσότεροι έχουμε απιστήσει» σχολίασε ο Δημήτρης Μακαλιάς. Με τον Φώτη Σεργουλόπουλο να αντιδρά: «Τι εννοείς;»

«Δεν έχεις απιστήσει στη ζωή σου;» συνέχισε ρωτώντας τον Φώτη Σεργουλόπουλο. «Εγώ; Στη ζωή μου ολόκληρη; Φυσικά!», απάντησε ο παρουσιαστής του «Πρωίαν σε είδον».

«Τέλεια! Ευχαριστώ! Δεν το λέμε όμως ανοιχτά! Τζένη δε σε ρωτάω, από σεβασμό, γιατί ξέρω ότι έχεις απιστήσει, μου το έχεις πει», είπε ο Δημήτρης Μακαλιάς.

«Εγώ; Τι λέει το άτομο», απάντησε η Τζένη Μελιτά.

«Είναι ένα θέμα που δεν το αγγίζουμε, εμείς είπαμε τώρα θα το βγάλουμε στην επιφάνεια και θα μιλήσουμε γι’ αυτό ξάστερα! Είναι καθαρά επιλογή να είσαι μονογαμικός. Νομίζω ότι είναι φοβερή αντίσταση και επιλογή του να είσαι πιστός και να παραμένεις σε μία σχέση. Να τη δουλεύεις. Εμείς με την Αντιγόνη το δουλεύουμε πάρα πολύ. Η κοινωνία σε έχει φέρει σε ένα τέτοιο επίπεδο που πρέπει εσύ να συντηρήσεις αυτή τη μονογαμική κατάσταση. Σε ένα κοινωνικό σύνολο η απιστία θα μπορούσε να είσαι αποδεχτή», συμπλήρωσε ο Δημήτρης Μακαλιάς.