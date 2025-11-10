Ετεοκλής Παύλου για Σίσσυ Χρηστίδου και απιστία στον γάμο: «Κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη»

0

Πώς έβγαλε αυτό το συμπέρασμα ο παρουσιαστής του Star

Ο Ετεοκλής Παύλου και οι συνεργάτες του στην εκπομπή «Breakfast@star» σχολίασαν τα όσα είπε η Σίσσυ Χρηστίδου για την απιστία στον αέρα της εκπομπής της.

«Αν υπάρξει απιστία στο γάμο, χωρίζονται διαφορετικά τα πράγματα, απ’ ότι αν δεν υπάρξει», είχε πει μεταξύ άλλων η παρουσιάστρια του Mega.

«Εγώ θεωρώ πως ο άνθρωπος κλειδί ήταν ο Παύλος Σταματόπουλος. Δηλαδή, θα μπορούσα όλο αυτό να το είχα ακούσει ως μία άποψη της Σίσσυς.

Όταν όμως άκουσα τον Παύλο να λέει “μήπως να μην σκέφτεσαι τόσο δυνατά, χαμήλωσε λίγο την ένταση” κατάλαβα ότι περνάει σε βίωμα, δεν είναι απλά μια άποψη», είπε ο Ετεοκλής Παύλου.