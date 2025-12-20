Σίσσυ Χρηστίδου για την υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν το πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση, σοκαρίστηκα»

0

Σοκαρισμένη είναι η Σίσσυ Χρηστίδου για τον τρόπο που βγήκε στην επιφάνει από την τηλεόραση το θέμα του Γιώργου Μαζωνάκη, όπως είπε μέσα από την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι» το πρωί του Σαββάτου. Η παρουσιάστρια του Μega εξέφραση τον έντονο προβληματισμό της για τον τρόπο με τον οποίο το θέμα εξελίχθηκε τηλεοπτικά τις τελευταίες ημέρες, πριν ακόμη υπάρξουν επίσημες καταγγελίες.

«Άβολα ξεδιπλώνεται αυτό το θέμα, και λέω άβολα, γιατί παρακολουθούσαμε όλοι τηλεοπτικά όλο αυτό να ανοίγει τόσο πολύ αυτές τις μέρες, χωρίς να έχουν γίνει καταγγελίες, χωρίς να έχουν βγει άνθρωποι μπροστά», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου και πρόσθεσε:

«Δηλαδή δεν το πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση αυτές τις μέρες. Εγώ σοκαρίστηκα. Λέω πού μπορούμε να φτάσουμε; Δηλαδή απίστευτο. Εγινε τελικά η καταγγελία, έχουνε μιλήσει όλες οι πλευρές και χθες βγήκε εξώδικο και από τον επιχειρηματία που ο ίδιος ένιωσε ότι τον φωτογραφίζει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ο Γιώργος Λιάγκας είπε και το όνομά του στην εκπομπή».