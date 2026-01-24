Σίσσυ Χρηστίδου για τις αμβλώσεις: «Κατάλαβα πόσο κακό μπορεί να προκάλεσα σε αγαπημένο πρόσωπο χωρίς να θέλω»

0

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία γυναίκα που το κάνει αυτό χωρίς να την ενδιαφέρει»

Η Σίσσυ Χρηστίδου σήμερα, στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», συγκινημένη προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση, με αφορμή τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις.

«Επειδή έθεσε και το θέμα της ηθικής… Εγώ έχω αμφιταλαντευτεί απέναντι σε αυτό το ζήτημα πάρα πολλές φορές εσωτερικά και στις συζητήσεις με τις φίλες μου», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η Σίσσυ Χρηστίδου είπε στη συνέχεια: «Κάποια στιγμή, όταν θέτεις το θέμα της ηθικής, που μπορεί να το θέτεις για να το βάλεις μέσα στο μυαλό μιας γυναίκας, να το σκεφτεί 2-3 φορές κλπ… Είναι ένα πολύ επικίνδυνο μονοπάτι να μπεις, γιατί έχω εκφράσει τη γνώμη μου μπροστά σε έναν άνθρωπο που αγαπώ πολύ και δεν ήταν θετική απέναντι σε αυτό…

Και είχε ήδη κάνει την κίνηση αυτή και έβαλε τα κλάματα μπροστά μου και κατάλαβα πόσο κακό μπορεί να προκάλεσα χωρίς να θέλω. Οπότε, θέλει πάρα πολύ προσοχή πώς τοποθετούμαστε. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία γυναίκα που το κάνει αυτό χωρίς να την ενδιαφέρει, που πάει και μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να πονάει όλο της το είναι και η ψυχή της και που δεν το σκέφτεται για μια ζωή.

Νομίζω ότι όποια γυναίκα το έχει κάνει αυτό, θέλω να πιστεύω ότι καμία γυναίκα δεν το κάνει έτσι. Οπότε, ας μην μπει θέμα δημόσιας διαβούλευσης, αλλά ας συζητήσουμε πώς θα μπορούσε να μην φτάνει εκεί η συνθήκη. Πώς θα μπορούσαμε να φροντίσουμε τα κορίτσια μας και τα αγόρια μας αν ενημερωθούν ή να έχουν πρόληψη για να μπορέσουν να καταφέρουν να μην φτάσουμε εκεί».