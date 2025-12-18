Αθωώθηκαν για απιστία πρώην στελέχη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

0

Με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης

Αθωώθηκαν, με απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, πρώην στελέχη της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) που κατηγορούνταν για απιστία.

Επρόκειτο για προέδρους και διευθυντές της επιχείρησης, κατά την περίοδο 2007-2015, ενώ με την ίδια απόφαση αθωώθηκαν εκπρόσωποι συνεργαζόμενων εταιρειών (πελατών της ΕΒΖ) που αντιμετώπιζαν την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην κακουργηματική απιστία.

Το παραπεμπτικό βούλευμα προσδιόριζε σε 50 εκατ. τη ζημιά στην περιουσία της ΕΒΖ. Η υπόθεση είχε πάρει το δρόμο της Δικαιοσύνης το 2016, όταν η τότε διοίκηση της επιχείρησης κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά στις δικαστικές Αρχές για διαχειριστικές και οικονομικές ατασθαλίες προηγούμενων διοικήσεων, αναφέρθηκε στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Ύστερα από πολύμηνη ακροαματική διαδικασία το δικαστήριο αθώωσε όλους τους κατηγορούμενους κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση. Ανάμεσα στους υπερασπιστικούς ισχυρισμούς που εισφέρθηκαν ήταν ότι δεν υπήρχε συναυτουργική δράση μεταξύ των διοικήσεων, ότι δεν παραβιάστηκαν οι κανόνες της επιμελούς διαχείρισης, ότι οι διοικήσεις προέβησαν σε όλες τις ενέργειες για να απομειώσουν την επερχόμενη ζημιά η οποία όμως φαίνεται πως ήταν μη διαχειρίσιμη. Επιπλέον, έγινε μνεία σε περιορισμούς που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά στον τομέα παραγωγής ζάχαρης κάτι που είχε αρνητικό οικονομικό αντίκτυπο στην ΕΒΖ.