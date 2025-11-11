Ζενεβιέβ Μαζαρί: Η απιστία δεν είναι ποινικό αδίκημα, μην τρελαθούμε

0

«Η συγχώρεση είναι ψυχική πολυτέλεια»

Για την ποινικοποίηση της απιστίας που πρότεινε ο Γιώργος Λάγιος μίλησε μεταξύ άλλων η Ζενεβιέβ Μαζαρί στην εκπομπή «Το Πρωινό» και την Ελένη Παπαδόγια. Παράλληλα, είπε και ποια κατά την άποψή της θα είναι η επόμενη παρουσιάστρια του Shopping Star.

«Τι είπε; Για πλάκα το είπε; Γι’ αυτό υπάρχουν οι ψυχολόγοι και όχι οι εισαγγελείς», απάντησε η Ζενεβιέβ Μαζαρί για τη φράση του Γιώργου Λάγιου και στη συνέχεια τόνισε: «Η συγχώρεση είναι ψυχική πολυτέλεια, αλλά δεν είναι ποινικό αδίκημα. Μην τρελαθούμε, μην ποινικοποιήσουμε τα πάντα».

Στην ερώτηση πως λέγεται ότι η επόμενη παρουσιάστρια του Shopping Star θα είναι η Μπέτυ Μαγγίρα, η απάντηση που έδωσε η Ζενεβιέβ Μαζαρί ήταν η εξής: «Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ νομίζω ότι θα το κάνει πάλι η Ηλιάνα».