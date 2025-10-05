Μαλέσκου: «Ο Βαγγέλης Περρής μόνο αρνητικά πράγματα έχει να πει για ανθρώπους»

0

«Ζήτημα να έχεις ακούσει έναν καλό λόγο από το στόμα του», είπε η παρουσιάστρια

Η Ιωάννα Μαλέσκου και η παρέα του «Ραντεβού το ΣΚ» σχολίασαν την τοποθέτηση του Βαγγέλη Περρή για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού. Η παρουσιάστρια, που έχει βρεθεί κατά κόρον στο στόχαστρο του, δεν δίστασε να γίνει πολύ καυστική με τον δημοσιογράφο.

«Εγώ συμφωνώ με τον Κώστα. Όταν είναι να κρίνεις μια εκπομπή, δες 2-3 επεισόδια. Είναι λάθος να δεις ένα τέταρτο και να πεις μετά ότι ήταν βαρετή», είπε αρχικά ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, με την Αλεξάνδρα Τσόλκα να επισημαίνει πως ο Βαγγέλης Περρής αναφέρθηκε στο είδος της εκπομπής.

«Ο Βαγγέλης νομιμοποιείται να έχει άποψη. Αν δεν αντέχουν κάποιοι άνθρωποι την κριτική, ας μην κάνουν τηλεόραση. Δεν απαντάμε για τα προσωπικά μας μέσα από τις εκπομπές», πρόσθεσε η δημοσιογράφος.

«Ξεκάθαρα φαίνεται ότι ο Κώστας Τσουρός είναι ενοχλημένος. […] Έχει δικαίωμα να το πει αλλά γενικά ο Βαγγέλης Περρής κατά κύριο λόγο μόνο αρνητικά πράγματα έχει να πει για ανθρώπους. Ζήτημα να έχεις ακούσει έναν θετικό λόγο από το στόμα του», σχολίασε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Μαλέσκου.