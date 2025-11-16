Πάνος Κατσαρίδης: Δεν παίρνω πίσω το «κυρά μου» στη Βανδή, δεν την έβρισα, θα το έλεγα για οποιονδήποτε

0

Για την επίμαχη ατάκα του στον αέρα για τη Δέσποινα Βανδή, καθώς και για τις σχέσεις του με τον Κώστα Τσουρό έκανε δηλώσεις ο Πάνος Κατσαρίδης στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και στην ρεπόρτερ του ΑΝΤ1, Σοφία Μανουσακίδου. Ο θεατρικός παραγωγός μίλησε και για τη φετινή του συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Έγινε μεγάλος ντόρος με την ατάκα μου προς τη Βανδή, εκείνη την ώρα μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. Δεν την έβρισα, θα το έλεγα για οποιονδήποτε. Δεν το παίρνω πίσω, ήταν έκφραση αγανάκτησης. Δεν κάνουμε δημόσιες σχέσεις στην τηλεόραση», ανέφερε ο Πάνος Κατσαρίδης.

«Η συνεργασία μου με τον Γιώργο Λιάγκα είναι φανταστική, μου αρέσει πάρα πολύ η συνθήκη του καθημερινού. […] Κάθε εκπομπή έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι αλλαγές κρίνει προκειμένου να βελτιώνει το προϊόν της και να αναβαθμίζεται, έτσι και του Κώστα (σ.σ. Τσουρού)», απαντά για τον νυν και τον πρώην συνεργάτη του.

«Δεν μου αρέσει η τηλεόραση του Real View. Θεωρώ ότι είναι μια εκπομπή που μας πάει πολύ πίσω, γίνεται πιο πολύ για την αναπαραγωγή την άλλη μέρα στα sites παρά για την ίδια την εκπομπή», σχολιάζει ο Πάνος Κατσαρίδης, ενώ ξεκαθαρίζει πως έχει λύσει τις διαφορές του με τη Μαρίνα Σταυράκη.