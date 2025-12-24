Γιώργος Λιάγκας σε Ελένη Βουλγαράκη: «Ζηλεύεις τη Δέσποινα Καμπούρη; Δεν λες καμιά φορά ότι “μου έφαγε τη θέση”;»

0

Με φόρα ξεκίνησε τις ερωτήσεις στην Ελένη Βουλγαράκη ο Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος την φιλοξένησε στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ο παρουσιαστής τη ρώτησε αρχικά για την Δέσποινα Καμπούρη, που έχει πάρει τη θέση της στο πάνελ, μετά την αποχώρησή της για την Πορτογαλία.

«Θα σε ξεκινήσω επιθετικά…Θεωρείς ότι η Καμπούρη είναι καλύτερη από σένα στο πάνελ της εκπομπής;», ρώτησε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας με την Ελένη Βουλγαράκη να απαντάει ναι!

Γ.Λ.: Τη ζηλεύεις που είναι φέτος μαζί μας και δεν είσαι εσύ;

Ε.Β.: Ζηλεύω τη θεσούλα μου, εκεί στο πλάι.

Γ.Λ.: Δεν λες καμιά φορά «γαμ… το, μου έφαγε τη θέση;»

Ε.Β.: Όχι, δεν βλέπω έτσι τη Δέσποινα.

Γ.Λ.: Πώς τη βλέπεις; Δεν την βλέπεις ανταγωνιστικά λίγο;

Ο Γιώργος Λιάγκας στη συνέχεια ρώτησε την Ελένη Βουλγαράκη γιατί έφυγε από το Πρωινό, με την ίδια να απαντά: «Δεν μπορώ να πω ότι μου έφαγε τη θέση. Τι να κάνω; Δεν συνδυάζονται όλα, αλλά σίγουρα άξιζε τον κόπο».