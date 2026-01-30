Γιώργος Λιάγκας: «Είναι ευκολόπιστος ο Ουγγαρέζος, του λένε μείνε να στηρίξεις τον παρουσιαστή και μετά θα σου δώσω εκπομπή»

0

«Εγώ που είμαι παράπλευρη απώλεια γιατί να το ζω όλο αυτό, μου λες;»

Με αφορμή δηλώσεις που έκανε ο Πέτρος Κουσουλός στο «Πρωινό», η κουβέντα άνοιξε στο τραπέζι της εκπομπής και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος βρέθηκε στο επίκεντρο του σχολιασμού.

«Ο Πέτρος είναι η ζωντανή απόδειξη ότι όντως δεν υπάρχει επετηρίδα», είπε ο Πάνος Κατσαρίδης και ο Γιώργος Λιάγκας τον διέκοψε λέγοντας: «Πες τον καημό σου πάλι πάνω μου να πουν πάλι ότι με γλείφεις, ότι είμαστε φίλοι, ότι εγώ σε βάζω να τα λες… Εγώ που είμαι παράπλευρη απώλεια γιατί να το ζω όλο αυτό, μου λες;».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Εγώ αν ήμουν διευθυντής θα του έδινα εκπομπή του Δημήτρη. Εμένα μου άρεσε και το βραδινό που έκανε με τις ιδιαίτερες συνεντεύξεις, μου άρεσε και στο τηλεπαιχνίδι, θεωρώ ότι έχει χώρο η τηλεόραση για τον Δημήτρη Ουγγαρέζο. Από την άλλη, θα συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει επετηρίδα στην τηλεόραση.

Επειδή μάλλον είναι ευκολόπιστος ο Δημήτρης, του λένε στα κανάλια μείνε άλλη μία χρονιά να στηρίξεις τον παρουσιαστή και μετά θα σου δώσω μία εκπομπή».