Λιάγκας για διαφήμιση Καραβάτου-Φερεντίνου: «Είναι αυτό που λένε, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τιμή μας»

Δείτε το σποτ του Jumbo που προκάλεσε αντιδράσεις

Η διαφήμιση που έκαναν μαζί η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος στάθηκε αφορμή για να σχολιάσει το πάνελ της εκπομπής «Το Πρωινό» τις φήμες που είχαν προηγηθεί ότι οι δύο παρουσιαστές είναι ζευγάρι.

Αρχικά, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε για την απόφαση που πήραν η Κατερίνα Καραβάτου και ο Χρήστος Φερεντίνος να κάνουν τη συγκεκριμένη διαφήμιση: «Είναι αυτό που λένε οι άνθρωποι που είναι άσοι σε αυτά τα πράγματα, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουμε την τιμή μας. Το θέμα είναι ο καθένας πού ορίζει την αξιοπρέπειά του σε σχέση με την τιμή που θα εισπράξει από κάτι στη ζωή. Ότι όλα τα πράγματα ξεπουλιούνται, αρκεί το τίμημα να ‘ναι ακριβό.

Αυτή τη φήμη για την Καραβάτου και τον Φερεντίνο, εγώ την ακούω πρώτη φορά τώρα. Επίσης δεν ήξερα καν ότι έχει ερωτηθεί η κυρία Καραβάτου και το ‘χει διαψεύσει ότι είναι ζευγάρι με τον κύριο Φερεντίνο. Αυτός που έκανε τη διαφήμιση, στο μυαλό του προφανώς είχε να τρολάρει όλο αυτό το "είναι ζευγάρι ή δεν είναι ζευγάρι" Καραβάτου με Φερεντίνο.

Εγώ πιστεύω ότι, εντάξει ρε παιδί μου, κάποια πράγματα δεν θα τα κάναμε, για τα λεφτά. Όμως να πούμε κάτι. Κάποια άλλα πράγματα που με λίγα λεφτά δεν θα τα κάναμε, με περισσότερα θα τα κάναμε! Και ισχύει για όλους τους ανθρώπους. Μην το παίξουμε τώρα όλοι αθώες περιστερές».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας αποκάλυψε: «Εξ όσων γνωρίζω, η Καραβάτου δεν τα ‘χει με τον Φερεντίνο. Εξ όσων γνωρίζω, η Καραβάτου αυτή τη στιγμή δεν τα ‘χει με κανέναν. Εξ όσων γνωρίζω, ο Χρήστος έχει μια σχέση και δεν είναι η Καραβάτου η σχέση του.

Πώς είναι τώρα λοιπόν να είσαι η σχέση του Φερεντίνου… Και να βλέπεις να συζητάνε το αγόρι σου, αν τα έχει τελικά ή δεν τα έχει με την Καραβάτου, και αν αυτή η διαφήμιση είναι διαφήμιση ή είναι πραγματικότητα; Ελάτε λίγο στη θέση αυτής της κοπέλας».

Η πασχαλινή διαφήμιση των Jumbo

Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου πρωταγωνιστούν στη νέα διαφήμιση των Jumbo για το Πάσχα και ήδη έχει διχάσει το διαδίκτυο.

Οι δύο παρουσιαστές εμφανίζονται σε μια σκηνή που παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ με αρκετή δόση φλερτ. Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν υπήρχαν έντονες φήμες ότι η Κατερίνα Καραβάτου ήταν ζευγάρι με τον Χρήστο Φερεντίνο. «Ο Χρήστος είναι σαν οικογένειά μου, διαψεύδω ό,τι έχει γραφτεί για τη σχέση μας», είχε ξεκαθαρίσει η παρουσιάστρια.

Τελικά οι δύο παρουσιαστές ετοίμασαν μαζί ένα παραδοσιακό πασχαλινό κοκορέτσι για τις ανάγκες της διαφήμισης των Jumbo, αλλά το αποτέλεσμα δεν άρεσε σε πολλούς.

Στη λεζάντα της διαφήμισης, η εταιρεία σημειώνει: «Γιατί δεν πήραμε τον Πάτρικ και την Ντέμι; Γιατί είχαμε καλύτερους! Γιατί η δική μας η σκηνή είναι πιο ερωτική; Γιατί ο πηλός είναι λιγότερο ερωτικός από το εντεράκι! Αυτή η πασχαλινή ταινία έχει ίντριγκα και ερωτισμό που δεν έχει προηγούμενο Απολαύστε τη!

ΥΓ: Tο σλόγκαν της ταινίας δεν αστείο είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες. Ψάξτε το!».