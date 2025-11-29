Ιωάννα Μαλέσκου: «Φυσικά και αγαπώ τον ΣΚΑΪ, ο ΣΚΑΪ αγαπάει την Ιωάννα;»

0

«Μετά από τόσα χρόνια έρχομαι ξανά εδώ...»

Καλεσμένη του Φάνη Λαμπρόπουλου στον ΣΚΑΪ ήταν το βράδυ της Παρασκευής η Ιωάννα Μαλέσκου.

«Τα φιλιά μας στον ΣΚΑΪ αρχικά, γιατί μετά από τόσα χρόνια έρχομαι ξανά εδώ, στη δική σου αγκαλιά, βέβαια. Είναι σαν σπίτι μου. Αυτό που αισθάνομαι εγώ είναι η δική μου αγκαλιά, Φάνη! Είναι μαγικό», είπε αρχικά η Ιωάννα Μαλέσκου.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος ρώτησε: «Θα ξαναγύρναγες στο "πατρικό" σου;».

Η Ιωάννα Μαλέσκου απάντησε: «Θα ξαναγύρναγα στην αγκαλιά ανθρώπων που με θέλουν. Τώρα που ήρθα στη φωλίτσα σας, χαίρομαι γιατί μου ξυπνούν θύμησες ωραίες. Φυσικά και αγαπώ τον ΣΚΑΪ, δεν έχω με κανέναν τίποτα. Ερωτηματικό, ο ΣΚΑΪ αγαπάει την Ιωάννα;».