Ο Πέτρος Τατσόπουλος «κράζει» την εκπομπή της Καινούργιου: «Μίλαγαν για ζητήματα αστρολογίας με ύφος καρδιοχειρουργού»

«Είναι μια ασύλληπτη τραγωδία ότι αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι αστρολόγοι, σοβαρά από τις πρωινές εκπομπές»

Για τις πρωινές εκπομπές καθώς και για την διαχείριση της αστρολογίας στο μαγκαζίνο της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε καυστικά ο Πέτρος Τατσόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Το ‘χουμε» και τη δημοσιογράφο Φανή Πλατσατούρα, το απόγευμα της Τετάρτης στον ΣΚΑΪ.

Ο συγγραφέας σημείωσε χαρακτηριστικά πως «σε πρόσφατη ανάρτηση στο Facebook μίλαγα συγκεκριμένα για μια παρουσιάστρια και μια αστρολόγο (σ.σ. την Κατερίνα Καινούργιου και την Βάσια Μαυράκη) που μίλαγαν για ζητήματα αστρολογίας με ύφος καρδιοχειρουργού. Είναι μια ασύλληπτη τραγωδία ότι αντιμετωπίζονται αυτοί οι άνθρωποι, οι αστρολόγοι, σοβαρά από τις πρωινές εκπομπές».

Μάλιστα, ο Πέτρος Τατσόπουλος, επισήμανε: «Μεταξύ αστρολογίας δεν έχω υπάρξει ποτέ σ’ αυτή την εκπομπή, δηλαδή δεν ήμουν ποτέ στην ενότητα αυτή ούτε μπήκα στην ηλίθια συζήτηση περί ζωδίων και ωροσκόπων. Ότι σε άλλη ενότητα αυτών των εκπομπών συμμετείχα, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει. Πίστευα ότι αξίζει τον κόπο να προκαλέσεις αυτή τη ρωγμή, έστω και για λίγο. Έστω και ως ενόχληση. Δηλαδή να ακούσει κάποιος κάτι που δεν το έχει ακούσει στο σχολείο, στο περιβάλλον, κάτι διαφορετικό.

Αν κατορθώνεις, φυσικά, να μιλήσεις. Αν δεν σε διακόπτουν συνέχεια, αν δεν σε εκνευρίζουν με βλακείες».