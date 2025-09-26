Λάκης Γαβαλάς: Θέλω νέους ανθρώπους για το The Booth, εμείς όλες είμαστε γριούλες τώρα

0

«Αν δεν είναι η νεολαία δίπλα, δεν γίνεται τίποτα»

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» μίλησε ο Λάκης Γαβαλάς, σχολιάζοντας τις τηλεοπτικές εξελίξεις, αλλά και τα πρόσωπα στα καινούργια προγράμματα.

«Η Βίκυ Καγιά είναι ένα άτομο που αγαπάει ο τηλεοπτικός φακος αλλά η ζωή κάνει κύκλους. Κι εγώ ήμουν στο My Style Rocks. Δεν χάνεται κανείς. Ο κόσμος αυτό που έχει μάθει και συνηθίσει το θέλει ξανά και για μένα τα ίδια έλεγαν, είναι λογικό», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.

Ενώ, σχολίασε για τη νέα εκπομπή που ετοιμάζει το Open: «Η Έλενα Χριστοπούλου είναι πάντα open για προκλήσεις. Θέλω όμως νέους ανθρώπους για το The Booth, εμείς όλες είμαστε γριούλες τώρα, αν δεν είναι η νεολαία δίπλα, δεν γίνεται τίποτα», είπε.