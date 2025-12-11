Βίκυ Καγιά: «Πρότεινα αλλαγές στο κανάλι, δεν έγιναν αποδεκτές, δεν στέρησα από κανέναν το δικαίωμα να υπάρχει»

0

«Δεν κρατάω κακίες για κανέναν, αλλά για να συνεργαστούμε πρέπει όλοι να είμαστε ισότιμοι»

Η Βίκυ Καγιά φιλοξενήθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Φαίη Σκορδά και στο «Buongiorno». Το διάσημο μοντέλο και παρουσιάστρια μίλησε για τις δυσκολίες, τις απορρίψεις και την τοξικότητα που συνάντησε στον χώρο της τηλεόρασης, εξηγώντας γιατί απομακρύνθηκε τα τελευταία χρόνια και πώς επανήλθε, όπως είπε, «στον πραγματικό εαυτό» της.

«Συνήθως αυτοί οι άνθρωποι είναι που σου λένε την αλήθεια. Δεν σε χαϊδεύουν με "πω πω κουκλάρα μου" και "είσαι φανταστική". Από μικρή είχα μάθει να ακούω πολλά, θετικά και αρνητικά, ειδικά στο modeling. Η απόρριψη και ο σκληρός τρόπος επικοινωνίας είχαν γίνει μέρος του DNA μου. Όμως μετά από τόσα χρόνια καριέρας, έγινε πολύ δύσκολο να χρειάζεται καθημερινά να εξηγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας και ότι τα πράγματα δεν είναι όπως παρουσιάζονται», είπε αρχικά η Βίκυ Καγιά.

Και πρόσθεσε: «Όταν σήκωσα τα μάτια και άρχισα να βλέπω πραγματικά τι συμβαίνει, συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει λόγος να παραμένω σε μια τοξικότητα και επιθετικότητα, όσο καλά νούμερα κι αν κάνει μια εκπομπή. Φυσικά και πρότεινα αλλαγές και λύσεις, αλλά δεν έγιναν αποδεκτές και πολύ καλά έκαναν. Τα έχω πολύ καλά με τον εαυτό μου γιατί δεν έβλαψα κανέναν, δεν στέρησα από κανέναν το δικαίωμα να υπάρχει και δεν επιβλήθηκα ποτέ.

Δεν έχω μέσα μου πικρία. Δεν έχω τίποτα μέσα μου αρνητικό για κανέναν. Όμως επειδή είμαι ένας αξιοπρεπής άνθρωπος και σέβομαι και τον εαυτό μου και τους γύρω μου, και τους συνεργάτες μου και οποιονδήποτε θέλει να υπάρξει σε ένα σύνολο ανθρώπων να συνεργαστούμε μαζί, θα πρέπει όλοι να είμαστε επί ίσοις όροις».

«Έχω αλλάξει. Έχω επανέλθει στον εαυτό μου. Η τηλεόραση δεν μου έκανε κακό, απλώς είναι κάτι διαφορετικό για ανθρώπους που δεν είναι δημοσιογράφοι. Το αγάπησα, έπεσα με πάθος, αλλά άρχισα να χάνω αυτό που πραγματικά είμαι και δεν ήξερα αν άξιζε το τίμημα. Το είχα ξαναζήσει στον "Πρωινό Καφέ" για δύο-τρία μήνες, αλλά τότε τελείωσε γρήγορα, τώρα όμως ήταν αλλιώς. Δεν κρατάω κακίες για κανέναν, αλλά για να συνεργαστούμε πρέπει όλοι να είμαστε ισότιμοι», κατέληξε η Βίκυ Καγιά.