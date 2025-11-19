Βίκυ Καγιά για τη διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Εύχομαι να τελειώσουν όλα ομαλά»

0

«Το GNTM, αληθινά, δεν το έχω δει καθόλου»

Την Βίκυ Καγιά συνάντησε η κάμερα του «Happy Day» το πρωινό της Τετάρτης στο πρόγραμμα του Alpha.

Ανάμεσα σε άλλα, μάλιστα, η εντυπωσιακή παρουσιάστρια κλήθηκε να μιλήσει τόσο για τον νέο κύκλο του GNTM όσο και για την νομική, πλέον, «κόντρα» ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και την Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Ειδικότερα, η Βίκυ Καγιά σημείωσε χαρακτηριστικά πως «το GNTM, αληθινά, δεν το έχω δει καθόλου. Είναι η μέρα; Είναι η ώρα; Δεν ξέρω, δεν έχει συμβεί. Χωρίς αυτό όμως να σημαίνει κάτι και δεν υπάρχει τίποτα από πίσω. Δεν το έχω δει».

«Δεν μου λείπει πάρα πολύ γιατί, όταν κλείνω κύκλους στη ζωή μου από πράγματα που έχω αγαπήσει πάρα πολύ με πάθος και προσήλωση, το ξεπερνάω. Το αφήνω. Χαίρομαι όμως που υπάρχει και χαίρομαι που πάει μια χαρά και όλοι είναι στη θέση τους. Επαφές δεν κρατάω με όλους, αλλά με αυτούς που έχουμε ωραία συνθήκη και πολύ όμορφη σύνδεση».

Όσον αφορά τη δικαστική διαμάχη ανάμεσα στην Έλενα Χριστοπούλου και στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δε, η Βίκυ Καγιά τοποθετήθηκε ως εξής:

«Το άκουσα, δεν έχω γνώμη για το θέμα. Εύχομαι να τελειώσουν όλα ομαλά. Τι να πω; Δεν ξέρω. Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Δεν έχουμε επαφές οπότε δεν ξέρω ακριβώς τι έχει συμβεί».