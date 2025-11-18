Με… νέο λουκ η Φαίη Σκορδά: «’Εχω μια πάθηση στα μάτια»

0

«Τιμώρησε μας, δασκάλα» της είπαν οι συνεργάτες της

Μετά τη χθεσινή της αναγκαστική απουσία, λόγω προβλήματος που προέκυψε στο μάτι της, η Φαίη Σκορδά επέστρεψε σήμερα στα τηλεοπτικά της καθήκοντα.

Η παρουσιάστρια, ανανεωμένη και με νέο… λουκ, λόγω της επέμβασης που έκανε, γύρισε στο πλατό και εξήγησε στους τηλεθεατές τι ακριβώς συνέβη με το μάτι της.

Οι συνεργάτες της, μάλιστα, την αποκάλεσαν… δασκάλα, λόγω των γυαλιών που αναγκαστικά φορούσε, για την προστασία των ματιών της.

«Τιμώρησέ μας, δασκάλα», της είπαν οι συνεργάτες της με χιούμορ.