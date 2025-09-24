Θοδωρής Φέρρης: Νιώθω ότι δικαιώνονται κάποια όνειρα μου, οριακά δεν μπορώ να το πιστέψω

0

Στην δικαίωση που νιώθει μετά από χρόνια καλλιτεχνικής διαδρομής καθώς και για τη μακρόχρονη φιλία με τον Αντώνη Ρέμο μίλησε ο Θοδωρής Φέρρης στην εκπομπή «Το ‘χουμε» και τον δημοσιογράφο Χάρη Λεμπιδάκη, το μεσημέρι της Τετάρτης, στον ΣΚΑΪ.

«Εννοείται πως είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και όντως νιώθω ότι δικαιώνονται κάποια όνειρα μου. Είμαι τόσο χαρούμενος που οριακά δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα. Ο κόσμος αγαπάει τα τραγούδια μου, μου λένε για τη φωνή μου ότι αρέσει πολύ αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που θα το κρίνω βέβαια», είπε ο Θοδωρής Φέρρης και συνέχισε ως εξής:

«Η γνωριμία μας με τον Αντώνη Ρέμο μετράει πάνω από 20–25 χρόνια. Φυσικά θα συνεχίσω να τον αγαπώ, να τον στηρίζω και να με στηρίζει και τον ευχαριστώ. Η φιλία μας είναι σταθερή.

Όταν ηγείσαι ενός σχήματος, ούτως ή άλλως, γεμίζεις ευθύνη. Γιατί από αυτό το σχήμα δουλεύουν εδώ πέρα 100 οικογένειες».